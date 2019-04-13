Общество
51 минуту назад
Усманское предприятие задолжало 205 работникам более 4 млн рублей
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На крупную задолженность обратила внимание прокуратура
В адрес Государственной инспекции труда в Липецкой области поступил административный материал прокуратуры Усманского района, согласно которому в отношении ООО "Генборг" (производство электродвигателей, прим.ред) выявлена задолженность по заработной плате за февраль 2019 года перед 205 работниками в размере более 4 млн.рублей.
Погашение задолженности по заработной плате перед работниками находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщает Госинспекция.
Погашение задолженности по заработной плате перед работниками находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщает Госинспекция.
3 232
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