Общество

51 минуту назад

Усманское предприятие задолжало 205 работникам более 4 млн рублей

3 232
#задолженность по зарплате
1
Усманское предприятие задолжало 205 работникам более 4 млн рублей

На крупную задолженность обратила внимание прокуратура

В адрес Государственной инспекции труда в Липецкой области поступил административный материал прокуратуры Усманского района, согласно которому в отношении ООО "Генборг" (производство электродвигателей, прим.ред) выявлена задолженность по заработной плате за февраль 2019 года перед 205 работниками в размере более 4 млн.рублей.

Погашение задолженности по заработной плате перед работниками находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщает Госинспекция.
3 232
#задолженность по зарплате
1

Комментарии (3)

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777

5 минут назад
Актуальное расписание автобусов Липецке Здесь - http://www.lt-systems.ru/ .
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цирк

40 минут назад
обратила внимание прокуратура-мороз по кожи -37 м годом запахло-мальчики в синем трико
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Эгоист

42 минуты назад
Как говорил коммунистический руководитель товарищ Молотов: " Мы вам обещали и еще дадим".
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