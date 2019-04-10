В России
59 минут назад
Подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его супругу
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Жуткий случай произошел в Туве.
Семейная пара в ночь на 6 апреля пришла на ночлег в пустую квартиру расселённого дома на улице Мира в городе Кызыл Республики Тува, сообщает Life. Туда же позже пришли двое 17-летних парней. Между ними возникла ссора. Озверевшие школьники повалили мужчину на пол и избивали, пока он не перестал подавать признаки жизни (позже прибывшие на место медики констатировали его смерть). Затем подростки совершили изнасилование женщины и иные сексуальные действия насильственного характера в отношении неё, указывает региональный СУ СК РФ.
Вскоре правоохранителям удалось выйти на след преступников. Школьники арестованы, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).
Сейчас обвиняемым судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, в т. ч. установление причин смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.
Вскоре правоохранителям удалось выйти на след преступников. Школьники арестованы, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).
Сейчас обвиняемым судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, в т. ч. установление причин смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.
294