На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат потребителям в домах № 13а по улице Титова, № 48/2 по улице Космонавтов, № 49 по улице Неделина, в частном секторе улицы Абрикосовой, переулка Константиновой.Воду подвезут к дому № 16 по улице Абрикосовой, также по заявлениям потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.