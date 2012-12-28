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сегодня, 09:39
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Липчанин избил мать и убил заступавшегося за нее отчима

Дикий случай произошел в общежитии на улице Адмирала Макарова

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчима, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

- По данным следствия, 31 марта 2024 обвиняемый в гостях у матери в комнате общежития по улице Адмирала Макарова в Липецке во время конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ обвиняемый тем же табуретом и ногами нанес отчиму удары по голове, причинив смертельную травму. Обвиняемый на время следствия был заключен под стражу. Известно, что он ранее судим, в том числе за кражу. С целью сбора доказательств проведены следственные действия, а также судебные экспертизы, что позволило направить уголовное дело для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в региональном Следкоме.

Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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Комментарии (3)

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Патриот
35 минут назад
Так вот какой он год семьи , традиционных ценностей и скреп
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Однако
36 минут назад
Ожидаемые последствия жизни с разведенной женщиной
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Человек
48 минут назад
Вопрос, что привело к конфликту и как можно было его избежать.? Причина была никому не интересна. Результат ужасен...
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