Липчанин избил мать и убил заступавшегося за нее отчима

Дикий случай произошел в общежитии на улице Адмирала Макарова

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчима, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).- По данным следствия, 31 марта 2024 обвиняемый в гостях у матери в комнате общежития по улице Адмирала Макарова в Липецке во время конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ обвиняемый тем же табуретом и ногами нанес отчиму удары по голове, причинив смертельную травму. Обвиняемый на время следствия был заключен под стражу. Известно, что он ранее судим, в том числе за кражу. С целью сбора доказательств проведены следственные действия, а также судебные экспертизы, что позволило направить уголовное дело для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в региональном Следкоме.Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.