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Происшествия
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сегодня, 09:39
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Липчанин избил мать и убил заступавшегося за нее отчима
Дикий случай произошел в общежитии на улице Адмирала Макарова
- По данным следствия, 31 марта 2024 обвиняемый в гостях у матери в комнате общежития по улице Адмирала Макарова в Липецке во время конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ обвиняемый тем же табуретом и ногами нанес отчиму удары по голове, причинив смертельную травму. Обвиняемый на время следствия был заключен под стражу. Известно, что он ранее судим, в том числе за кражу. С целью сбора доказательств проведены следственные действия, а также судебные экспертизы, что позволило направить уголовное дело для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в региональном Следкоме.
Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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