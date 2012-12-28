А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Погода в Липецке
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22 минуты назад
В Липецкую область возвращается жара
В ближайшие трое суток в Липецкой области существенных осадков не ожидается.
По западу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.
День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 1 градус тепла.
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