В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток в Липецкой области существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 июня - 20-22 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, 11 июня – 25 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы.По западу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 1 градус тепла.