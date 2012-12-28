Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован

Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами.

По ходатайству следствия арестован 40-летний липчанин за причинение тяжкого вреда здоровью прохожего. Драка произошла у киска по улице Липовской и попала на видео.«Конфликт между мужчинами быстро перерос в драку. В разгар потасовки подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары в живот, после чего скрылся. Здоровью 37-летнего липчанина был причинён тяжкий вред, ему потребовалась госпитализация», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ, санкции которой — до восьми лет лишения свободы.