На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
В Липецкой области установят памятник солдатам СВО
Общество
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Новогоднее чудо: МХК «Липецк» уверенно вёл в Новочебоксарске…
Спорт
В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования
Экономика
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Один беспилотник был уничтожен ночью над Липецкой областью
Общество
Происшествия
сегодня, 08:00
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован

Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами.

По ходатайству следствия арестован 40-летний липчанин за причинение тяжкого вреда здоровью прохожего. Драка произошла у киска по улице Липовской и попала на видео.

«Конфликт между мужчинами быстро перерос в драку. В разгар потасовки подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары в живот, после чего скрылся. Здоровью 37-летнего липчанина был причинён тяжкий вред, ему потребовалась госпитализация», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ, санкции которой — до восьми лет лишения свободы.
конфликт
побои
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Владимир
6 минут назад
В трусах и в куртке)))Боец)
Ответить
Злая тетя
50 минут назад
А как там продвигается дело об убийстве парня в баре?Оглы уже прощен?
Ответить
Я
53 минуты назад
Посадить однозначно
Ответить
А что же
сегодня, 08:19
Продавали в этом киоске,что так захороводило этих мужчин?
Ответить
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
