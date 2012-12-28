Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
сегодня, 08:00
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами.
«Конфликт между мужчинами быстро перерос в драку. В разгар потасовки подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары в живот, после чего скрылся. Здоровью 37-летнего липчанина был причинён тяжкий вред, ему потребовалась госпитализация», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ, санкции которой — до восьми лет лишения свободы.
