Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Читать все
Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры
Общество
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской
Общество
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Общество
21-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
Легковой автомобиль въехал в школьный автобус
Происшествия
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей
Общество
Читать все
Происшествия
403
18 минут назад

Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы

Виновнице резонансного ДТП не удалось добиться замены наказания.

15 января Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 43-летней Юлии Брунцевой, отбывающей наказание в ИК-7 за пьяное ДТП, в котором погиб 18-летний Александр Костин, а его родители получили тяжелые травмы.

644d36f28c5f7fd56568923b2a2cf6c3.jpeg

kxj2kg07ji2wjgbl4le02g7tfx5aeg16 (1).jpg

59p4a0nusgsaygk37a17in18l4dnw20r (1).jpg

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Брунцева обжаловала постановление Усманского районного суда, которым ей было отказано в замене неотбытой части наказания на принудительные работы.

Напомним, что это резонансное ДТП произошло вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей. «Toyota RAV4» под управлением на тот момент 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу-210740» семьи Костиных. Врач Любовь Костина и ее муж везли сына Александра на вокзал в Грязи, откуда золотой медалист должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр не выжил.

7a5fhcq6sa6vleguucg9p938x3dmxn0x (1).jpg

Юлия Брунцева была пьяна и, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон грузовика.

В марте 2021 года суд приговорил Юлию Брунцеву  к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 миллиона рублей компенсаций родным погибшего юноши. Но начиная с 2024 года Юлия Брунцева ходатайствует о замене неотбытой части срока принудительными работами.

Участие в заседании областного суда приняла мать погибшего выпускника — врач-кардиолог Любовь Костина, которая категорически возражала против удовлетворения апелляционной жалобы Брунцевой. Возражала против смягчения наказания и представитель прокуратуры.

Суд учёл, что Брунцева не принимала достаточных мер к возмещению причиненного ущерба и допускала нарушения в исправительном учреждении и отказал ей в замене неотбытой части наказания.
ДТП
0
1
3
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить