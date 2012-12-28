Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Происшествия
403
18 минут назад
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Виновнице резонансного ДТП не удалось добиться замены наказания.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Брунцева обжаловала постановление Усманского районного суда, которым ей было отказано в замене неотбытой части наказания на принудительные работы.
Напомним, что это резонансное ДТП произошло вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей. «Toyota RAV4» под управлением на тот момент 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу-210740» семьи Костиных. Врач Любовь Костина и ее муж везли сына Александра на вокзал в Грязи, откуда золотой медалист должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр не выжил.
Юлия Брунцева была пьяна и, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон грузовика.
В марте 2021 года суд приговорил Юлию Брунцеву к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 миллиона рублей компенсаций родным погибшего юноши. Но начиная с 2024 года Юлия Брунцева ходатайствует о замене неотбытой части срока принудительными работами.
Участие в заседании областного суда приняла мать погибшего выпускника — врач-кардиолог Любовь Костина, которая категорически возражала против удовлетворения апелляционной жалобы Брунцевой. Возражала против смягчения наказания и представитель прокуратуры.
Суд учёл, что Брунцева не принимала достаточных мер к возмещению причиненного ущерба и допускала нарушения в исправительном учреждении и отказал ей в замене неотбытой части наказания.
0
1
3
3
0
Комментарии