Общество

39 минут назад

Главный смотритель Липецка ушел в отставку

5 648
#УГС
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Главный смотритель Липецка ушел в отставку

Официально Эдуард Кудряшов уволился по собственному желанию, неофициально - не соответствовал требованиям времени.

Вчера главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов написал заявление об уходе. 

Официально начальник УГС администрации Липецка уволился по собственному желанию. Неофициально - перестал соответствовать требованиям времени.

- Город грязный, неухоженный. Это же очевидно. Вот и был вынужден главный смотритель уйти, - так прокомментировали GOROD48 уход Эдуарда Кудряшова в мэрии.

41-летнего Эдуарда Кудряшова главным смотрителем Липецка в июне 2017 года сделал глава Липецка Сергей Иванов. До этого назначения Кудряшов работал директором ООО "Агропластмаркет".

По данным GOROD48, нового начальника УГС Липецка, организации, которая ко всему прочему является заказчиком капремонтов городских дорог, назначат уже на следующей неделе. И им станет человек, который не работал ранее в этой структуре.   
фото: lipetskcity.ru   

5 648
#УГС
1

Комментарии (5)

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Фобос

9 минут назад
ничего не меняется ! директором ООО "Агропластмаркет", ТРИО , через ПАРУ лет , будет , ООО РОГА И КОПЫТА ! И ОСОБО ЖЁСТКИЙ контроль за строительством и ремонтом дорог !
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Деймос

19 минут назад
а все остальные, (от Королева, его команды, до Иванова с его командой, остался только Павлов) тоже неофициально - не соответствовали требованиям времени, ушли на повышение или на нагретые местечки!
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!!!

21 минуту назад
Давно пора, город в свалку превратился, везде грязь и мусор. Дороги как после бомбёжки.
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от туда

24 минуты назад
а ты был там -в Детройте ?
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Фобос

30 минут назад
ГОРОД ГРЯЗНЫЙ , неухоженный? ДЕТРОЙТ , что ли ?
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