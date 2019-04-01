Происшествия

36 минут назад

Спасатели ликвидировали за неделю 20 случаев возгорания сухой травы и мусора

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#пал #трава
Спасатели ликвидировали за неделю 20 случаев возгорания сухой травы и мусора

С наступлением теплой погоды и сходом снежного покрова сообщения о палах сухой травы и возгораниях мусора стали поступать все чаще ­– только за прошедшую неделю зарегистрировано 20 таких случаев.

Как сообщают в УГ ЧС Липецка, эти пожары очень опасны. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду, приводят к различным повреждениям хозяйственных построек, к возгораниям дачных и жилых домов, что в свою очередь может привести к гибели людей, значительному материальному ущербу. К тому же они вызывают очень сильное задымление,  а выделяемые при сжигании сухой травы химические соединения оказывают вредное влияние на здоровье людей.

В большинстве случаев причиной возгораний сухой травы является человеческий фактор - неконтролируемые сельхозпалы, сжигание гражданами мусора и прошлогодней травы на своих огородах и дворовых территориях. При этом, чаще всего, горение травы никто не контролирует. Причиной загорания также может стать и брошенная тлеющая сигарета.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует всего лишь выполнения элементарных правил пожарной безопасности.

В целях недопущения возникновения пожаров на территории города Управление по делам ГО и ЧС  настоятельно рекомендует воздержаться от сжигания травы, листвы или любого другого мусора, и строго соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий.

В то же время в ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что только в воскресение в Липецке было зарегистрировано 12 случаев, когда пожарные выезжали на тушение возгорания сухой травы и мусора. А всего за выходные на территории региона было зафиксировано более ста таких происшествий.
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#пал #трава

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