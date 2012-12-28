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Происшествия
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43 минуты назад
В селе Большая Поляна сгорел автомобиль
Владелец пытался сам тушит автомобиль
Как сообщили в УГПСС, на место происшествия выехали сотрудники пожарной части №8.
До прибытия пожарных, водитель иномарки пытался сам потушить пламя, но справиться не смог.
Пожарные оперативно залили пламя, но машина уже успела полностью сгореть. Пострадавших и погибших нет.
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