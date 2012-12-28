В селе Большая Поляна сгорел автомобиль

Владелец пытался сам тушит автомобиль

В селе Большая Поляна Тербунского района сегодня рано утром, в 04.45 загорелся автомобиль.Как сообщили в УГПСС, на место происшествия выехали сотрудники пожарной части №8.До прибытия пожарных, водитель иномарки пытался сам потушить пламя, но справиться не смог.Пожарные оперативно залили пламя, но машина уже успела полностью сгореть. Пострадавших и погибших нет.