Итоги недели: цены.

Закончилась очередная неделя, и мы вновь отправились в сетевые магазины, дискаунтеры и на рынок, чтобы посмотреть, как изменились цены.Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 86 рублей 44 копейки. Дешевого полукилограммового масла мы не нашли, и цены на овощи продолжают расти.Дорогая корзина подорожала существеннее — на 299 рублей 2 копейки. Поднялась цена на мясо, и вермишель мы нашли по более высокой цене. При этом пиковые цены на овощи начали снижаться.Продолжают дорожать яблоки прошлогоднего урожая. О том, по каким ценам будут продавать яблоки нынешнего, даже думать страшно. Но отрадно, что яблоки по-прежнему дешевле бананов.На Центральном рынке вдруг подорожала клубника. Еще пару недель назад ее можно было купить за 150 рублей, а теперь только по 350-450 рублей. Хотя клубника по-прежнему привозная, липецкой еще нет.Зато появились парниковые помидоры из села Уткино по 400 рублей за килограмм. Их даже дают попробовать, показывая качество продукта.— Работать надо! — с гордостью говорит продавщица.Если фрукты на рынке дорогие, то картофель старого урожая и свежая капуста дешевле, чем в магазинах. А еще на рынке появились перцы необычной формы — закрученные.