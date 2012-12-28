В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Общество
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20 минут назад
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На рынке уже торгуют свойскими помидорами — по 400 рублей за килограмм
Итоги недели: цены.
Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 86 рублей 44 копейки. Дешевого полукилограммового масла мы не нашли, и цены на овощи продолжают расти.
Дорогая корзина подорожала существеннее — на 299 рублей 2 копейки. Поднялась цена на мясо, и вермишель мы нашли по более высокой цене. При этом пиковые цены на овощи начали снижаться.
Продолжают дорожать яблоки прошлогоднего урожая. О том, по каким ценам будут продавать яблоки нынешнего, даже думать страшно. Но отрадно, что яблоки по-прежнему дешевле бананов.
Странный маркетинг — эта морковь стоит одинаково
Прилавок с курами снова пустой
На Центральном рынке вдруг подорожала клубника. Еще пару недель назад ее можно было купить за 150 рублей, а теперь только по 350-450 рублей. Хотя клубника по-прежнему привозная, липецкой еще нет.
Зато появились парниковые помидоры из села Уткино по 400 рублей за килограмм. Их даже дают попробовать, показывая качество продукта.
— Работать надо! — с гордостью говорит продавщица.
Если фрукты на рынке дорогие, то картофель старого урожая и свежая капуста дешевле, чем в магазинах. А еще на рынке появились перцы необычной формы — закрученные.
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