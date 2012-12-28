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Происшествия
Направлявшаяся на Агрономическую пожарная машина попала в ДТП
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +28
Погода в Липецке
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
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Общество
115
20 минут назад
1

На рынке уже торгуют свойскими помидорами — по 400 рублей за килограмм

Итоги недели: цены.

Закончилась очередная неделя, и мы вновь отправились в сетевые магазины, дискаунтеры и на рынок, чтобы посмотреть, как изменились цены.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 86 рублей 44 копейки. Дешевого полукилограммового масла мы не нашли, и цены на овощи продолжают расти.



Дорогая корзина подорожала существеннее — на 299 рублей 2 копейки. Поднялась цена на мясо, и вермишель мы нашли по более высокой цене. При этом пиковые цены на овощи начали снижаться.



Продолжают дорожать яблоки прошлогоднего урожая. О том, по каким ценам будут продавать яблоки нынешнего, даже думать страшно. Но отрадно, что яблоки по-прежнему дешевле бананов.







Странный маркетинг — эта морковь стоит одинаково



Прилавок с курами снова пустой  

На Центральном рынке вдруг подорожала клубника. Еще пару недель назад ее можно было купить за 150 рублей, а теперь только по 350-450 рублей. Хотя клубника по-прежнему привозная, липецкой еще нет.



Зато появились парниковые помидоры из села Уткино по 400 рублей за килограмм. Их даже дают попробовать, показывая качество продукта.

 — Работать надо! — с гордостью говорит продавщица.



Если фрукты на рынке дорогие, то картофель старого урожая и свежая капуста дешевле, чем в магазинах. А еще на рынке появились перцы необычной формы — закрученные.


цены
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Не я
10 минут назад
Видел идиотку, торгующую молодым горохом в стручках по 600 р за кило, как лучшей говядиной. Но корову ещё вырастить надо, а горох можно на воровать в колхозном поле
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