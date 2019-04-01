Происшествия

40 минут назад

В Липецке обокрали островок банкоматов

3 1039
#кража #банкомат
В Липецке обокрали островок банкоматов

Возбуждено уголовное дело.

Липецкая полиция ведет расследования кражи из банкоматов, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Островок банкоматов обокрали в ночь с 27 на 28 марта в районе остановки «Улица Воровского».

Полиция сейчас ведет розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Кроме того, уточняется сумма ущерба. По данным GOROD48, добычей преступников стало примерно 1,4 млн рублей.
3 1039
#кража #банкомат

Комментарии (3)

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Миротворец

5 минут назад
Красавцы !!!
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лтз

9 минут назад
воот,это правильно,это не у бабки сумку отнять,молодцы,а эти * не обеднеют.
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жора

17 минут назад
молодцы!!!!
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