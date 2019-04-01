Происшествия
40 минут назад
В Липецке обокрали островок банкоматов
Возбуждено уголовное дело.
Липецкая полиция ведет расследования кражи из банкоматов, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Островок банкоматов обокрали в ночь с 27 на 28 марта в районе остановки «Улица Воровского».
Полиция сейчас ведет розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Кроме того, уточняется сумма ущерба. По данным GOROD48, добычей преступников стало примерно 1,4 млн рублей.
Полиция сейчас ведет розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Кроме того, уточняется сумма ущерба. По данным GOROD48, добычей преступников стало примерно 1,4 млн рублей.
Миротворец
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жора