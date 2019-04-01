В Липецке обокрали островок банкоматов

Возбуждено уголовное дело.

Липецкая полиция ведет расследования кражи из банкоматов, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Островок банкоматов обокрали в ночь с 27 на 28 марта в районе остановки «Улица Воровского».



Полиция сейчас ведет розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Кроме того, уточняется сумма ущерба. По данным GOROD48, добычей преступников стало примерно 1,4 млн рублей.