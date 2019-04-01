Общество

сегодня, 10:31

В Липецке запретили строить 26-этажный дом

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#строительство #публичные слушания
В Липецке запретили строить 26-этажный дом

А также десяток частных домов.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка подвела итоги публичных слушаний, касающиеся реконструкции и строительства зданий в городе, а также использования земель. В ходе публичных слушаний обсудили 43 проекта.

Эксперты и липчане отклонили серию проектов. Комиссия рекомендовала главе города запретить строительство частного дома по улице Лесопарковое хозяйство, так как имеющееся там здание похоже на самострой. Кроме того, отклонены проекты строительства частного дома на улице Дружбы, в СНТ «Цементник» и СНТ «Горняк», СНТ «Пусковые двигатели», в селе Сселки в переулке Новогодний, на улицах Космонавтов и Ленина, улице Полетаева, переулке Узорный, строительство складов на улицах 3 Сентября и Юношеской, административных зданий на улицах Ковалёва и Горького. Вместе с этим не одобрено строительство 26-этажного дома на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР, там по планам должна вырасти высотка всего на 25 этажей.

Эксперты рекомендовали отклонить планы по реконструкции частных домов на улице Богатырской, Пожарского, Ударников, Баумана, Селекционной, Байкальская, Лермонтова, в СНТ «Мечта». Причина отклонения проектов — несоблюдение мер пожарной безопасности и нарушение градостроительного регламента.
7 2731
#строительство #публичные слушания

Комментарии (7)

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Аня

5 минут назад
Количество кв метров растет быстрее населения. Лучше бы из панельных * переселили, говорят у них срок службы 30 лет всего.
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Стройкапиталбред

14 минут назад
Не, ну а как еще уменьшить себестоимость кв.метра жилья?и получить еще больше прибыли? Только повышать этажность и уменьшать расстояние между домами! И люди довольны - сейчас сюда прибегут жители мкрн елецкий и расскажут, как у них там хорошо и красиво :-)
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Костя

41 минуту назад
Где ставить лайки. кто додумался? #зачемвдеревненебоскрёбы? на 9 этаже голова уже кружиться)))))
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Лолз

42 минуты назад
Бим, земли у города нет. Вся в руках парочки людей.
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Бим согласен на 100%%%%%%

52 минуты назад
Городят от балды, потому что кумовство. Как получить максимум выгоды от куска земли - С городить на нем вавилонскую башню и пох что не дай Бог при пожаре лестница пожарных максимум до 10 этажа. Главное ж выгода и барыши
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Бим

сегодня, 10:42
Запретите строить в Пипецке выше 5 этажей. Ведь не в деловом центре страны живем. Даже Лос Анжелес на 99% двухэтажный. Куда вы городите эти человейники
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Выход из положения

сегодня, 10:41
Ну пусть построят 27-и этажный
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