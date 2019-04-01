В Липецке запретили строить 26-этажный дом

А также десяток частных домов.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка подвела итоги публичных слушаний, касающиеся реконструкции и строительства зданий в городе, а также использования земель. В ходе публичных слушаний обсудили 43 проекта.



Эксперты и липчане отклонили серию проектов. Комиссия рекомендовала главе города запретить строительство частного дома по улице Лесопарковое хозяйство, так как имеющееся там здание похоже на самострой. Кроме того, отклонены проекты строительства частного дома на улице Дружбы, в СНТ «Цементник» и СНТ «Горняк», СНТ «Пусковые двигатели», в селе Сселки в переулке Новогодний, на улицах Космонавтов и Ленина, улице Полетаева, переулке Узорный, строительство складов на улицах 3 Сентября и Юношеской, административных зданий на улицах Ковалёва и Горького. Вместе с этим не одобрено строительство 26-этажного дома на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР, там по планам должна вырасти высотка всего на 25 этажей.



Эксперты рекомендовали отклонить планы по реконструкции частных домов на улице Богатырской, Пожарского, Ударников, Баумана, Селекционной, Байкальская, Лермонтова, в СНТ «Мечта». Причина отклонения проектов — несоблюдение мер пожарной безопасности и нарушение градостроительного регламента.