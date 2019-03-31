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сегодня, 09:20

«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации

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Председатель движения Андрей Пивоваров сообщил, что решение принято для защиты активистов от уголовного преследования. 

«Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это. Протокол конференции с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст. Все только начинается», — цитирует его «МБХ-Медиа».

Движение «Открытая Россия» было создано в ноябре 2016 года на конференции в Хельсинки. 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действующая на территории России «Открытая Россия» не имеет отношения к указанным организациям и не является нежелательной, сообщает www.znak.com


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