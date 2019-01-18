Происшествия
сегодня, 15:42
На улице Первомайской с крыши пятиэтажки упал мужчина
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Упавший мужчина остался жив.
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Сегодня днем в Липецке с крыши пятиэтажного здания по улице Первомайской упал мужчина.
Падение заметили проходившие по улице полицейский и житель города. Они оказали мужчине помощь, и помогли бригаде "скорой", проезжавшей мимо, погрузить пострадавшего в автомобиль "неотложки".
По словам очевидцев происшествия, мужчина счищал с крыши наледь.
Пострадавшему 38 лет, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Мужчина доставлен в БСМП №1.
Падение заметили проходившие по улице полицейский и житель города. Они оказали мужчине помощь, и помогли бригаде "скорой", проезжавшей мимо, погрузить пострадавшего в автомобиль "неотложки".
По словам очевидцев происшествия, мужчина счищал с крыши наледь.
Пострадавшему 38 лет, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Мужчина доставлен в БСМП №1.
16 4326
* -комментаторам
Нео
Липчанка
жуть-жуткая!!!
Рапоший
Да тут одна ублюдина
Зоопланктон
Ди Капр
Сосульки сбивал!
Сосульки сбивал!