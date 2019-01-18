На улице Первомайской с крыши пятиэтажки упал мужчина

Упавший мужчина остался жив.

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Сегодня днем в Липецке с крыши пятиэтажного здания по улице Первомайской упал мужчина.



Падение заметили проходившие по улице полицейский и житель города. Они оказали мужчине помощь, и помогли бригаде "скорой", проезжавшей мимо, погрузить пострадавшего в автомобиль "неотложки".



По словам очевидцев происшествия, мужчина счищал с крыши наледь.



Пострадавшему 38 лет, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Мужчина доставлен в БСМП №1.







