Происшествия

сегодня, 15:42

На улице Первомайской с крыши пятиэтажки упал мужчина

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#падение с высоты
На улице Первомайской с крыши пятиэтажки упал мужчина

Упавший мужчина остался жив.

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Сегодня днем в Липецке с крыши пятиэтажного здания по улице Первомайской упал мужчина.

Падение заметили проходившие по улице полицейский и житель города. Они оказали мужчине помощь, и помогли бригаде "скорой", проезжавшей мимо, погрузить пострадавшего в автомобиль "неотложки".

По словам очевидцев происшествия, мужчина счищал с крыши наледь.

Пострадавшему 38 лет, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Мужчина доставлен в БСМП №1.



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16 4326
#падение с высоты

Комментарии (16)

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* -комментаторам

7 минут назад
Это вы всё виноваты! Которые требовали от управляшек сбивать сосульки!
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Нео

13 минут назад
Обслуживающая компания, наверняка открестится от работяги, так как у последнего мало вероятно, что было разрешение на проведение высотных работ...
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Липчанка

26 минут назад
Каждый день наблюдаем из окна своего дома на Циолковского как несколько таких мужчин абсолютно без страховки слету долбят сосульки С первого раза не получается - раз по 5 с * ! Муж всегда кричит - что они дураки делают - ведь там на крыше сейчас скользко и промахнется этим ломом и улетит! ПРАВ оказался! И никто за его здоровье не понесет никакого наказания!!!! Просто какой-то управляшке штраф не выпишут 300 тыс руб и ФСЕ!
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жуть-жуткая!!!

26 минут назад
Будучи ребенком каждое лето ездила на каникулах в гости к бабушке, живущей в Москве, на Ломоносовском пр. Вот тогда и увидела , что вдоль домов , на высоте 3 этажа располагаются металлоконструкции с сеткой рабицей. Почему бы в Липецке не сделать такие же металлоконструкции вдоль опасных домов?!
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Рапоший

34 минуты назад
Нашальника казяла есть високоплатный работа, надо бить сасулики. Один день работа писот руплей. Я казял буту работать за писот руплей, хороший денги. Нашальник казяла надо работать бизопасна. Будем брать вышка, штоби бить сасулки. Я казал сагласин. Нашальник казяла дафай две тисячи руплей, будним брать вишка. Я дал нашальнику два тищи руплей и типерь рапотаю бизопасна. Вещером пайду полушать зарплата писот руплей.
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Да тут одна ублюдина

сегодня, 16:19
Все призывает самим сбивать! То есть платить этим дармоедам и рисковать своей жизнью и здоровьем,а дворники эти будут зарплату получать!!! Засудить бы мразь,за такие призывы!! Дураки то и правда ведь могут полезть!! Ну на ее душе грех!
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Зоопланктон

сегодня, 16:11
Животрепещущая тема.
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Ди Капр

сегодня, 16:10
он че выжил?) надо переснять в липе фильм выживший с этим дебиком в главных ролях
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Сосульки сбивал!

сегодня, 16:09
кокс, А нам тут ещё предлагают платить им ,а сбивать самим!!!! То есть деньгу получают они,а рисковать должны жильцы!
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Сосульки сбивал!

сегодня, 16:08
кокс, А нам тут ещё предлагают платить им ,а сбивать самим!!!! То есть деньгу получают они,а рисковать должны жильцы!
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