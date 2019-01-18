Общество

43 минуты назад

В «ТЭКО-Сервис» признали вывоз мусора из Ельца не на полигон, а в пригород

6 368
#мусор
2
В «ТЭКО-Сервис» признали вывоз мусора из Ельца не на полигон, а в пригород

Региональный оператор назвал это временной мерой.

Как уже сообщал GOROD48, жители Ельца зафиксировали на видеокамеру факт вывоза мусора из Ельца грузовиком с логотипом ООО «ТЭКО-Сервис» не на полигон в Тербунах, как это предписано регламентом обращения с отходами, а в пригород на закрытую свалку. А что думает на этот счет региональный оператор, которого, как говорится, поймали на горячем?

- В первые дни нового года в Ельце возникли проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Одна из причин в том, что единственный полигон, определённый региональному оператору - компании «ТЭКО-Сервис» для работы, находится в 75 километрах от города, в Тербунском районе. Кроме того, Тербунский полигон изначально не рассчитан на такой значительный объем отходов. Для разрешения возникших проблем с перенакоплением мусора на контейнерных площадках и улицах частного сектора и для увеличения периодичности вывоза принято решение открыть площадку временного накопления твердых коммунальных отходов на территории старой городской свалки в Елецком районе. В настоящее время «ТЭКО-Сервис» ведет работу по запуску полигонов в Становлянском и Долгоруковском районах. После этого, площадка временного накопления в Елецком районе будет закрыта, а потоки отходов перенаправят на санкционированные полигоны, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь ООО «ТЭКО-Сервис» Ирина Ильина.

Интересно, как на такую новацию посмотрят в администрации области и в прокуратуре, куда отправят жалобы на действия регионального «мусорного» оператора жители Ельца?
6 368
#мусор
2

Комментарии (6)

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1

5 минут назад
Черти.
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гостья

14 минут назад
ну наверняка долго думали, а чяво гутарить ))))))) да прям как по написанному сказано))))) только лапша людям уже надоела)))
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Нормалёк

15 минут назад
А почему не вывозить мусор из Ельца и не высыпать в ближайший овраг? Раз они такие крутые и всё им нипочём...
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Народ

17 минут назад
Глава елецкого района Олег Семенихин в курсе и в доле!!! В отставку его!!!
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Я

30 минут назад
Есть закон, и это просто беспредел! Свалка закрыта якобы с 2008 года...А почему нет рекультивации??!! Как можно высыпать мусор на закрытый полигон???! Да это уголовка, товарищи. Наверное глава клейкого района в доле...
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Елец

32 минуты назад
Такой циничной лжи только сатана может наговорить...
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