Общество
43 минуты назад
В «ТЭКО-Сервис» признали вывоз мусора из Ельца не на полигон, а в пригород
Региональный оператор назвал это временной мерой.
Как уже сообщал GOROD48, жители Ельца зафиксировали на видеокамеру факт вывоза мусора из Ельца грузовиком с логотипом ООО «ТЭКО-Сервис» не на полигон в Тербунах, как это предписано регламентом обращения с отходами, а в пригород на закрытую свалку. А что думает на этот счет региональный оператор, которого, как говорится, поймали на горячем?
- В первые дни нового года в Ельце возникли проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Одна из причин в том, что единственный полигон, определённый региональному оператору - компании «ТЭКО-Сервис» для работы, находится в 75 километрах от города, в Тербунском районе. Кроме того, Тербунский полигон изначально не рассчитан на такой значительный объем отходов. Для разрешения возникших проблем с перенакоплением мусора на контейнерных площадках и улицах частного сектора и для увеличения периодичности вывоза принято решение открыть площадку временного накопления твердых коммунальных отходов на территории старой городской свалки в Елецком районе. В настоящее время «ТЭКО-Сервис» ведет работу по запуску полигонов в Становлянском и Долгоруковском районах. После этого, площадка временного накопления в Елецком районе будет закрыта, а потоки отходов перенаправят на санкционированные полигоны, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь ООО «ТЭКО-Сервис» Ирина Ильина.
Интересно, как на такую новацию посмотрят в администрации области и в прокуратуре, куда отправят жалобы на действия регионального «мусорного» оператора жители Ельца?
- В первые дни нового года в Ельце возникли проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Одна из причин в том, что единственный полигон, определённый региональному оператору - компании «ТЭКО-Сервис» для работы, находится в 75 километрах от города, в Тербунском районе. Кроме того, Тербунский полигон изначально не рассчитан на такой значительный объем отходов. Для разрешения возникших проблем с перенакоплением мусора на контейнерных площадках и улицах частного сектора и для увеличения периодичности вывоза принято решение открыть площадку временного накопления твердых коммунальных отходов на территории старой городской свалки в Елецком районе. В настоящее время «ТЭКО-Сервис» ведет работу по запуску полигонов в Становлянском и Долгоруковском районах. После этого, площадка временного накопления в Елецком районе будет закрыта, а потоки отходов перенаправят на санкционированные полигоны, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь ООО «ТЭКО-Сервис» Ирина Ильина.
Интересно, как на такую новацию посмотрят в администрации области и в прокуратуре, куда отправят жалобы на действия регионального «мусорного» оператора жители Ельца?
1
гостья
Нормалёк
Народ
Я
Елец