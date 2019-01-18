«Они возят мусор через поселок Ключ Жизни на закрытую свалку Нижневоргольскую! Постоянно!»

Жители Ельца поделились с GOROD48 скандальной видеозаписью, на котором снят грузовик регионального оператора, вывозящий коммунальные отходы не на полигон в Тербунах, а на закрытую мусорную свалку в пригород.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Компания «ТЭКО-Сервис» - вновь в эпицентре мусорного скандала, который начался 1 января и никак не заканчивается.Так, 9 января, в первый рабочий день недели, GOROD48 сообщил о замусоренном Ельце, городе, в котором с начала года начало работу тамбовское ООО «ТЭКО-Сервис», новый региональный оператор для этого города и еще шести сельских районов.Тогда же мы разместили пресс-релиз компании, в котором были перечислены причины «мусорного коллапса» в Ельце: высокий уровень жизни ельчан (от этого, мол, и мусор), отдаленность полигона в Тербунах, куда вывозят бытовые отходы, отказ ряда субподрядных организаций работать на «ТЭКО-Сервис». В организации заявили, что «не обещают чуда жителям Ельца уже завтра», но сообщили, что сумеют очистить город от мусора в ближайшие 5-6 дней. То же самое сообщил на экстренном брифинге в администрации области и.о. начальника регионального управления ЖКХ Максим Ермолов. Мол, ситуация будет стабилизирована в кратчайшие сроки.Региональный оператор и правда зашевелился. Жители Ельца написали нам, что мусор из города вывозят даже ночью. В «ТЭКО-Сервис» GOROD48 сообщили, что в сутки компания вывозит на сертифицированный полигон в Тербунах порядка 500 кубометров твердых коммунальных отходов и не возит мусор больше ни ни какие другие полигоны.Но вот GOROD48 получил из Ельца новое скандальное видео. И вот такой к нему комментарий (даем его дословно, как есть):«Машина М333ХВ68 с логотипом Тэко-сервиса высыпала мусор в Елецком районе на закрытый полигон... Это происходило во вторник, 15 января, ровно в 14 часов 42 минуты...Компания-мошенник Тэко-сервис попалась!Мы фотографировали невывезенный мусор в городе Ельце по сей день! Фото прилагаются. Эту компанию уже оштрафовали. Представители компании уже многократно лгали! Сначала они лгали, что работают 8 машин их, на самом деле - две. Затем они говорили, что нельзя подъехать к мусорным контейнерам, а на многочисленных фотографиях видно, что подъезд чистый! А главное они говорили, что вывозят мусор в Тербуны, за 75 км. Мол, поэтому не справляются… Ложь!!! Они возят мусор через поселок Ключ Жизни на закрытую свалку Нижневоргольскую. Постоянно! А ещё у них машины вроде оборудованы системой ГЛОНАСС… И на фото есть геопривязка к местности. Это как минимум два административных и одно уголовное дело. И лишение статуса оператора, само собой. Их машины ловили уже на полигоне в Становом, после чего он был закрыт, ловили в селе Красном… Это уже более пяти нарушений. Теперь они не отмажутся, что это водитель просто дорогу попутал, либо закурить заехал. Просто маленько от маршрута отклонился… Хватит врать! У них бизнес в Тамбове, они выиграли тендер в мае или июне 2018 года, за это время они должны были привезти свои машины, вложить деньги в строительство полигона и много чего ещё. Этого нет! Просто не справились! Хотели по-быстрому срубить бабло, как они привыкли. Ну что, 5-7 дней давно прошло, сегодня уже 17 января, в некоторых местах мусор до сих пор не вывезен с декабря… Сдержит Артамонов своё слово?! Он давал им 5-7 дней! Мы не собираемся им платить за невывезенный мусор! Раньше всё было хорошо и мусор вывозился своевременно!Все фото с кучами мусора сделаны сегодня! И в Ельце. Это район Лучка, Знаменского монастыря. Фото есть ещё полно, по всему городу! Оригиналы можем хоть полиции, хоть Артамонову лично передать!»Кстати, вчера врио губернатора на пресс-конференции коснулся темы работы региональных «мусорных» операторов. И елецкому «ТЭКО-Сервис» перепала изрядная доля критики. По словам Игоря Артамонова, еще пара-тройка замечаний, и с этим оператором будут прекращены договорные отношения.GOROD48 вчера отправил полученные из Ельца фотографии и видеозаписи в пресс-службу ООО «ТЭКО-Сервис». Нам пообещали оперативно прокомментировать ситуацию. Что ж, ждем!