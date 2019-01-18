Липчанин попался на мошенничестве с курицей

Мужчина обманом получил почти 20 тонн птицы.

Житель Липецкой области признан Урицким районным судом Орловской области виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчина попался на махинациях с поставками куриного мяса.



Липчанин, представившись сотрудником АО «АПК «Орловская Нива», договорился с орловским предпринимателем на поставку 19,5 тонн мяса бройлера. Он же, позиционируя себя сотрудником ООО «Мясофф» и не являясь таковым, по электронной почте заключил фиктивные договоры поставки от имени ООО «Мясофф» с АО «АПК «Орловская Нива» на покупку мяса бройлера в количестве 19,5 тонн. Затем от имени АО «АПК «Орловская Нива» заключил фиктивный договор поставки мяса птицы. По указанному договору он получил от предпринимателя 1 622 150 рублей, которые не оплатил АО «АПК «Орловская Нива».



Липчанину назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.