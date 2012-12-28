В небе над Липецком и Липецким районом подавлены БПЛА

Губернатор просит не публиковать снимки обломков дронов

«БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким муниципальным районом. На месте падения обломков работают спецслужбы.Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких», — сообщил Игорь Артамонов.