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3181
сегодня, 01:11

В небе над Липецком и Липецким районом подавлены БПЛА

Губернатор просит не публиковать снимки обломков дронов

«БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким муниципальным районом. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких», — сообщил Игорь Артамонов.
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