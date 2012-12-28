«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»

Угроза атак дронов миновала, но воздушная опасность еще остается

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на территории города Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных районов. Сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в соцсетях и экстренные службы в рассылке.