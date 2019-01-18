Фоторепортаж о разгроме липецкими юниорами команды Рыбинска в ЮХЛ (ФОТО)

Липчане забросили соперникам восемь шайб.

Как мы уже сообщали, ударно начавшая год в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) сборная ДЮСШ №11 на своей площадке разгромила соседа по турнирной таблице рыбинский «Полет» - 8:2.

Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с этого матча.







Конечно, на игре не обошлось без липецкой традиции – мужика с пешней.







Шлемы у команды трех цветов, но в этот день это было не так уж и важно.









































