сегодня, 12:45
Фоторепортаж о разгроме липецкими юниорами команды Рыбинска в ЮХЛ (ФОТО)
Липчане забросили соперникам восемь шайб.
Как мы уже сообщали, ударно начавшая год в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) сборная ДЮСШ №11 на своей площадке разгромила соседа по турнирной таблице рыбинский «Полет» - 8:2.
Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с этого матча.
Конечно, на игре не обошлось без липецкой традиции – мужика с пешней.
Шлемы у команды трех цветов, но в этот день это было не так уж и важно.