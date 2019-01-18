Липецкие хоккеисты-юниоры пока показывают стопроцентный результат в новом году (ФОТО)

Вчера подопечные Халима Мингалеева разгромили рыбинский «Полет».

Феерично начала гол сборная липецкой ДЮСШ №11 в Юниорской хоккейной лиге. На своем льду во дворце спорта «Звездный» юные подопечные Халима Мингалеева одержали уже вторую победу подряд.

Под натиском липецких атак не устоял сосед нашей команды по турнирной таблице рыбинский «Полет» - 8:2.

Судьба матча стала ясной уже после первого периода, когда липчане сделали «половину дела» - 4:1, а затем наша команда только наращивала преимущество. При этом четыре шайбы липчане забросили в большинстве.







Хет-трик у нашей команды сделал Кирилл Перцев, по шайбе забросили Максим Ретюнских, Даниил Болдырев, Андрей Малых, Николай Гнездилов, Роман Юзбашян.

Напомним, что накануне ДЮСШ №11 победила дома «Тверичей» - 3:1 и в 2019 году идет пока со стопроцентным результатом.







Подробный фоторепортаж о матче появился на нашем сейте чуть позже.