Чиновники подарили песню Липецкой области

Они перепели «Команду молодости нашей».

Оригинальностью отличились чиновники Добринского района. Они поздравили Липецкую область с 65-летие образования музыкальным флешмобом. Чиновники перепели известную песню «Команда молодости нашей» , и она стала «Командой Добринского края», сообщают «Добринские вести».







В записи песни приняли участие главы сельских поселений Добринского района. Им аккомпанировали фонограммой и аккордеоном. В песни чиновники утверждают, что они – дружная команда друзей, что они верно служат Родине своей и делают все, чтобы стало лучше жить.