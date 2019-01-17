Общество
сегодня, 08:27
Чиновники подарили песню Липецкой области
Они перепели «Команду молодости нашей».
Оригинальностью отличились чиновники Добринского района. Они поздравили Липецкую область с 65-летие образования музыкальным флешмобом. Чиновники перепели известную песню «Команда молодости нашей» , и она стала «Командой Добринского края», сообщают «Добринские вести».
В записи песни приняли участие главы сельских поселений Добринского района. Им аккомпанировали фонограммой и аккордеоном. В песни чиновники утверждают, что они – дружная команда друзей, что они верно служат Родине своей и делают все, чтобы стало лучше жить.
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