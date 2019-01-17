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Чиновники подарили песню Липецкой области

28 1762
#юбилей #флешмоб
Чиновники подарили песню Липецкой области

Они перепели «Команду молодости нашей».

Оригинальностью отличились чиновники Добринского района. Они поздравили Липецкую область с 65-летие образования музыкальным флешмобом. Чиновники перепели известную песню «Команда молодости нашей» , и она стала «Командой Добринского края», сообщают «Добринские вести».

В записи песни приняли участие главы сельских поселений Добринского района. Им аккомпанировали фонограммой и аккордеоном. В песни чиновники утверждают, что они – дружная команда друзей, что они верно служат Родине своей и делают все, чтобы стало лучше жить.
28 1762
#юбилей #флешмоб

Комментарии (28)

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Камень у дороги

4 минуты назад
Обращение к прошлому происходит тогда, когда поводов для гордости в настоящем недостаточно, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. За «вечную бедность и неустроенность» России испытывают чувство стыда 61% (в 2015 г. – 56%) опрошенных.
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Ольга

4 минуты назад
Люди, зачем же столько желчи. Ведь они старались! Всех жителей с праздником!!! Добра и мира вашим семьям!!!
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Чатланин О Адм

6 минут назад
почему баянист сидит?Ку 2 раза надо делать
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Красавы

12 минут назад
Особенно удачен припев: ла-ла-ла... Если заменить его на бла-бла-бла, будет реальный зачёт.
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Радио Шансон

21 минуту назад
Больше подошла бы песня "Таганка"
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самогон

30 минут назад
еще бы сплясали бы вприсядку и по телкам .... манькам
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007

32 минуты назад
даааа а радости и задора в голосах то нет как панихиду поют видать команда от главы поступила кудаж деваться
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липчанка

38 минут назад
тоскливо все это как то а где ваши успехи господа ?
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Светлана

39 минут назад
Супер, хорошо спели. Молодцы)))
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123

40 минут назад
Команда, молодости нашей, Команда, помогает нам пилить
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