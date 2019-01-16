Липецким студентам в Татьянин день устроят зачётные гулянья

Частью праздника станет мега-флешмоб.

Днем 25 января на площадке перед вторым корпусом Липецкого государственного педагогического университета им.П.П.Семенова-Тян-Шанского устроят праздник в честь Татьяниного дня. Интерактивную программу назвали «ЗАЧЁТные гулянья». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе вуза, в таком формате праздник студенчества в ЛГПУ проводят уже во второй раз.



«ЗАЧЁТные гулянья» включат в себя несколько блоков. Во-первых, каждый институт вуза, студенты-международники и команда общежития представят свою площадку. Здесь организаторы ничем не ограничивают фантазию коллективов. Кто-то устроит колядки, кто-то — гадания. Во-вторых, всех участников праздника пригласят а танцевальную битву и мега-флешмоб; его тонкости вуз пока держит в секрете. В-третьих, студентов ждут презенты от ректора. Их угостят пирожками и ЛГ-ПУншем, а также исполнят желания виновников торжества. В течение праздника организаторы будут собирать записки с пожеланиями и просьбами студентов, некоторые из них обещают исполнить.



25 января 2005 года в РФ официально утвердили «профессиональный» праздник российских студентов, был подписан указ «О Дне российского студенчества». Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.