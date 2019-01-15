81% липчан довольны жизнью

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований настроений населения российских городов в 2018 году.

Исследование проводилось в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек и было посвящено оценке удовлетворенности российских граждан своей жизнью. Оценивался также уровень уверенности в завтрашнем дне, а также в завтрашнем дне предприятий, где работают трудоспособные граждане. Исследование проводилось в течение 2018 года в несколько волн, всего в каждом городе было опрошено не менее 1000 респондентов.



81% опрошенных в Липецке утверждают, что довольны или в основном довольны жизнью. По этому показателю (31 место в общем списке) Липецк опережает Курск (54 место, 79%) и Воронеж (6 место, 79%). Больше всего довольных жизнью оказалось среди опрошенных в Грозном, Тюмени и Ижевске, меньше всего — в Волгограде, Магнитогорске и Барнауле. По объему респондентов, довольных жизнью в Липецке, город показал тот же уровень, что и 2015 году. Тогда о хорошей жизни также заявил 81% опрошенных. Год назад в Липецке были довольны жизнью всего 79% опрошенных, а в 2008 — и вовсе всего-то 59%. Впрочем, это была общероссийская тенденция.



Несмотря на то, что липчане в лидерах по удовлетворенности жизнью, только 58% горожан уверены в своем завтрашнем дне. По этому уровню город оказался на 60 месте списка, между Нижним Тагилом и Новороссийском. Год назад в Липецке были меньше уверены в завтрашнем дне, но всего на один процент. Самые пессимистичные настроения у липчан были в 2011 году — 47% уверенных в завтрашнем дне.



Липчане в общем уверены в завтрашнем дне своих предприятий — как бизнесмены, так и сотрудники. Уверенно смотрят в завтрашний рабочий день по 71% респондентов. Но год назад таковых было на 3% больше.