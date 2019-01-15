Общество

50 минут назад

81% липчан довольны жизнью

12 344
#уровень жизни #опрос
81% липчан довольны жизнью

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований настроений населения российских городов в 2018 году.

Исследование проводилось в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек и было посвящено оценке удовлетворенности российских граждан своей жизнью. Оценивался также уровень уверенности в завтрашнем дне, а также в завтрашнем дне предприятий, где работают трудоспособные граждане. Исследование проводилось в течение 2018 года в несколько волн, всего в каждом городе было опрошено не менее 1000 респондентов.

81% опрошенных в Липецке утверждают, что довольны или в основном довольны жизнью. По этому показателю (31 место в общем списке) Липецк опережает Курск (54 место, 79%) и Воронеж (6 место, 79%). Больше всего довольных жизнью оказалось среди опрошенных в Грозном, Тюмени и Ижевске, меньше всего — в Волгограде, Магнитогорске и Барнауле. По объему респондентов, довольных жизнью в Липецке, город показал тот же уровень, что и 2015 году. Тогда о хорошей жизни также заявил 81% опрошенных. Год назад в Липецке были довольны жизнью всего 79% опрошенных, а в 2008 — и вовсе всего-то 59%. Впрочем, это была общероссийская тенденция.

Несмотря на то, что липчане в лидерах по удовлетворенности жизнью, только 58% горожан уверены в своем завтрашнем дне. По этому уровню город оказался на 60 месте списка, между Нижним Тагилом и Новороссийском. Год назад в Липецке были меньше уверены в завтрашнем дне, но всего на один процент. Самые пессимистичные настроения у липчан были в 2011 году — 47% уверенных в завтрашнем дне.

Липчане в общем уверены в завтрашнем дне своих предприятий — как бизнесмены, так и сотрудники. Уверенно смотрят в завтрашний рабочий день по 71% респондентов. Но год назад таковых было на 3% больше.
12 344
#уровень жизни #опрос

Комментарии (12)

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Батя

6 минут назад
Кому пытаются одеть розовые очки? Сколько можно слушать это вранье! В России работающие люди по меркам ООН нищие, а статисты рассказывают сказки и думают что люди дураки.
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Ну да, ну да

9 минут назад
Лижь бы не было войны
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ALEX

9 минут назад
Местный , эти 19% - обслуживающий персонал!
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Местный

11 минут назад
Странно, что в администрации города нашлось 19 % недовольных).
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Пенсионер

13 минут назад
Кто просадил эту статистику и где. Уменя дом 4 подезда 10 этожей . 85% житей саседей уехали в Москву и Питер . В Липецке остались алкашня и нарики , какая перспектива у города?
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Миротворец

14 минут назад
Гон голимый .... 100%
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Артурчик

30 минут назад
Зайдите в облсовет и горсовет - там будет 100%! Кстати, опрос опять проводил финуниверситет, который взвешивал православность городов. Его ректор тоже всем доволен!
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АСПушкин

34 минуты назад
Верхушку едра что ли опрашивали?
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81% баранов

35 минут назад
Довольны)))
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хорошая статья

35 минут назад
Всё правильно ! Именно столько дебилов проголосовало за Путина. Они всем довольны в отличие от нас,проголосовавших за 20 шагов Грудинина-- За НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ, природных недр России ,за бесплатную медицину и образование, рост рабочих мест,среднюю пенсию -19 тысяч рублей ,прежний выход на пенсию
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