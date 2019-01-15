В декабре лесники и полицейские задержали с елками 13 человек

Накануне Нового года сотрудники лесничеств Липецкой области совместно с полицейскими патрулировали хвойные насаждения.

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, в декабре прошлого года проведено 1120 таких рейдов. Выявлены 13 случаев незаконных рубок новогодних елей и сосен с суммой ущерба 41,2 тысячи рублей. По всем случаям возбуждены административные производства, наложено административных штрафов на общую сумму 39 тыс. руб.