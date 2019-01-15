Общество

58 минут назад

В декабре лесники и полицейские задержали с елками 13 человек

3 301
#Новый год
В декабре лесники и полицейские задержали с елками 13 человек

Накануне Нового года сотрудники лесничеств Липецкой области совместно с полицейскими патрулировали хвойные насаждения. 

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, в декабре прошлого года проведено 1120 таких рейдов. Выявлены 13 случаев незаконных рубок новогодних елей и сосен с суммой ущерба 41,2 тысячи рублей. По всем случаям возбуждены административные производства, наложено административных штрафов на общую сумму 39 тыс. руб.   


3 301
#Новый год

Комментарии (3)

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ай

15 минут назад
а за пальбу салютов и петард в неположенных местах много задержали?
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Л5

25 минут назад
Это случайно не китайцы, которые вырубили всю сибирскую тайгу?
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Таксор

44 минуты назад
А меня не задержали, я 200 елок на сырском руднике продал
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