В России
14 минут назад
Назван лучший по качеству жизни российский город
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
В рейтинг из 226 лучших городов мира по качеству жизни, составленный исследовательским сервисом Numbeo, попали пять российских — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Первый эксперты признали наиболее комфортабельным для жизни в России. В общем списке по качеству жизни, по оценкам специалистов, Нижний обогнал Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США), которые следуют за ним в рейтинге, - передает РБК.
Ранжирование городов сервис проводил при помощи формулы, учитывавшей индекс покупательной способности жителей (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше), соотношение цены на жилье и дохода горожан, индекс прожиточного минимума (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика (чем ниже, тем лучше) и климатический индекс. Так, самой комфортабельной для жизни в Numbeo признали австралийскую столицу Канберру. Именно она заняла первое место в рейтинге: общий индекс качества жизни в этом городе оценили в 224,3 балла.
Нижний Новгород в списке поднялся на 109-ю строчку. Индекс качества жизни там, по оценкам специалистов, 151,74. Торонто (151,16), Брюссель (150,85), Мадрид (150,74) и Лос-Анджелес (150,65), по версии экспертов, этот российский город обогнал по индексам безопасности, здравоохранения, загрязнения (оно там ниже), а также по времени перемещения на транспорте. Кроме того, в Нижнем, как полагают в Numbeo, по сравнению с перечисленными городами более выгодное отношение цены на жилье к доходу горожан.
Следом за Нижним из российских городов в рейтинге исследовательского сервиса расположился Санкт-Петербург (182-я строчка). Индекс качества жизни там, по версии экспертов, 111,59. Москву специалисты считают менее комфортной: ее индекс качества жизни — 105,39. В списке столица России обошла, в частности, Киев (104,51), Одессу (102,76), Харьков (101,99) и Гонконг (100,90).
В топ-200 наиболее удобных городов мира специалисты включили также Екатеринбург (96,75). На 206-й строчке рейтинга эксперты разместили Новосибирск (90). Завершают составленный Numbeo список Дакка (Бангладеш, 60,46), Лагос (Нигерия, 51,31) и столица Венесуэлы Каракас: ему по общему индексу качества жизни эксперты поставили ноль.
Ранжирование городов сервис проводил при помощи формулы, учитывавшей индекс покупательной способности жителей (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше), соотношение цены на жилье и дохода горожан, индекс прожиточного минимума (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика (чем ниже, тем лучше) и климатический индекс. Так, самой комфортабельной для жизни в Numbeo признали австралийскую столицу Канберру. Именно она заняла первое место в рейтинге: общий индекс качества жизни в этом городе оценили в 224,3 балла.
Нижний Новгород в списке поднялся на 109-ю строчку. Индекс качества жизни там, по оценкам специалистов, 151,74. Торонто (151,16), Брюссель (150,85), Мадрид (150,74) и Лос-Анджелес (150,65), по версии экспертов, этот российский город обогнал по индексам безопасности, здравоохранения, загрязнения (оно там ниже), а также по времени перемещения на транспорте. Кроме того, в Нижнем, как полагают в Numbeo, по сравнению с перечисленными городами более выгодное отношение цены на жилье к доходу горожан.
Следом за Нижним из российских городов в рейтинге исследовательского сервиса расположился Санкт-Петербург (182-я строчка). Индекс качества жизни там, по версии экспертов, 111,59. Москву специалисты считают менее комфортной: ее индекс качества жизни — 105,39. В списке столица России обошла, в частности, Киев (104,51), Одессу (102,76), Харьков (101,99) и Гонконг (100,90).
В топ-200 наиболее удобных городов мира специалисты включили также Екатеринбург (96,75). На 206-й строчке рейтинга эксперты разместили Новосибирск (90). Завершают составленный Numbeo список Дакка (Бангладеш, 60,46), Лагос (Нигерия, 51,31) и столица Венесуэлы Каракас: ему по общему индексу качества жизни эксперты поставили ноль.