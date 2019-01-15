В России

14 минут назад

Назван лучший по качеству жизни российский город

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#Лучший город

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

В рейтинг из 226 лучших городов мира по качеству жизни, составленный исследовательским сервисом Numbeo, попали пять российских — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Первый эксперты признали наиболее комфортабельным для жизни в России. В общем списке по качеству жизни, по оценкам специалистов, Нижний обогнал Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США), которые следуют за ним в рейтинге, - передает РБК.

Ранжирование городов сервис проводил при помощи формулы, учитывавшей индекс покупательной способности жителей (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше), соотношение цены на жилье и дохода горожан, индекс прожиточного минимума (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика (чем ниже, тем лучше) и климатический индекс. Так, самой комфортабельной для жизни в Numbeo признали австралийскую столицу Канберру. Именно она заняла первое место в рейтинге: общий индекс качества жизни в этом городе оценили в 224,3 балла.

Нижний Новгород в списке поднялся на 109-ю строчку. Индекс качества жизни там, по оценкам специалистов, 151,74. Торонто (151,16), Брюссель (150,85), Мадрид (150,74) и Лос-Анджелес (150,65), по версии экспертов, этот российский город обогнал по индексам безопасности, здравоохранения, загрязнения (оно там ниже), а также по времени перемещения на транспорте. Кроме того, в Нижнем, как полагают в Numbeo, по сравнению с перечисленными городами более выгодное отношение цены на жилье к доходу горожан.

Следом за Нижним из российских городов в рейтинге исследовательского сервиса расположился Санкт-Петербург (182-я строчка). Индекс качества жизни там, по версии экспертов, 111,59. Москву специалисты считают менее комфортной: ее индекс качества жизни — 105,39. В списке столица России обошла, в частности, Киев (104,51), Одессу (102,76), Харьков (101,99) и Гонконг (100,90).

В топ-200 наиболее удобных городов мира специалисты включили также Екатеринбург (96,75). На 206-й строчке рейтинга эксперты разместили Новосибирск (90). Завершают составленный Numbeo список Дакка (Бангладеш, 60,46), Лагос (Нигерия, 51,31) и столица Венесуэлы Каракас: ему по общему индексу качества жизни эксперты поставили ноль.
57
#Лучший город

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