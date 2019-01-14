Происшествия

сегодня, 17:02

Липчанин убил гостя из самострела металлическим шариком

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#убийство
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Липчанин убил гостя из самострела металлическим шариком

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что ночью 1 ноября 2018 года обвиняемый в компании сожительницы и 35-летнего знакомого распивал спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Волгоградская города Липецка. Между мужчинами произошел конфликт.

Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что гость физически сильнее его, взял самодельное огнестрельное оружие, снаряженное строительно-монтажным патроном с металлическим шариком, и выстрелил ему в голову. За медицинской помощью обратилась женщина, проснувшаяся от хлопка. Потерпевший был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении преступлений признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте убийства. При допросе фигурант пояснил, что причиной его противоправных деяний стала ревность. В ходе расследования установлено, что гладкоствольное оружие фигурант незаконно изготовил еще в 2016 году и все это время хранил в своей квартире.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
 
3 1415
#убийство
1

Комментарии (3)

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Боцман

5 минут назад
А ударно- спусковой механизм из щеколды оконной небось?
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гость

46 минут назад
и не сиделбы сейча, тупой ты,такую бредятину писать!
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и не сиделбы сейча

сегодня, 17:07
тупой какой-то. надо было сварочный к нему подключить и ток дать. Хоть бы у ментов спросил консультацию
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