Липчанин убил гостя из самострела металлическим шариком

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что ночью 1 ноября 2018 года обвиняемый в компании сожительницы и 35-летнего знакомого распивал спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Волгоградская города Липецка. Между мужчинами произошел конфликт.



Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что гость физически сильнее его, взял самодельное огнестрельное оружие, снаряженное строительно-монтажным патроном с металлическим шариком, и выстрелил ему в голову. За медицинской помощью обратилась женщина, проснувшаяся от хлопка. Потерпевший был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.



На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении преступлений признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте убийства. При допросе фигурант пояснил, что причиной его противоправных деяний стала ревность. В ходе расследования установлено, что гладкоствольное оружие фигурант незаконно изготовил еще в 2016 году и все это время хранил в своей квартире.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



