Общество

13 минут назад

Липецк оказался в аутсайдерах голосования за лучший город России

5 172
#голосование
Липецк оказался в аутсайдерах голосования за лучший город России

Региональный центр занял только 73 строчку.

Авторы проекта народного голосования «Город России. Национальный выбор» подвели итоги конкурса за 2018 год. Лучшим городом по результатам опроса интернет-пользователей стал Владикавказ. За него проголосовали свыше 400 000 рублей. Самым не популярным стал Нарьян-Мар с результатом в 422 голоса.

Липецк оказался на 73 строчке из 83 позиций. За город проголосовали всего-то 1 532 раза. Этот результат — самый худший для Липецка за всю историю проекта. В 2015 году город оказался на 28 строчке с более чем 17 000 голосов, в 2016 — на 43 строке с менее чем 7 500 голосами, в 2017 году стал 66 с результатом менее 3 500 голосов.

Интернет-проект «Город России. Национальный выбор» организован для поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия страны. Организаторы конкурса уверены, что победа того или иного города даст новый виток его развитию. С момента открытия конкурса Липецк ни разу не пробивался и в десятку лидеров голосования.
5 172
#голосование

Комментарии (5)

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007

1 минуту назад
Жаль что не последнее место, город в большой и черной ..опе как у негра, не пройти не проехать, кругом темнотаи псевдо благоустройство по Ивановски и по Тербунски
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Могучий рывок

2 минуты назад
Захолустье паршивое этот Пипецк.
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z

3 минуты назад
КАК ВСЕГДА ГОРОД 48 ЖЖЕТ, :)))))
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Калдырь

4 минуты назад
Во дает дебильный корреспондент. Проголосовали 400 000 рублей.
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КАК ВСЕГДА ГОРОД 48 ЖЖЕТ

8 минут назад
За него проголосовали свыше 400 000 рублей
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