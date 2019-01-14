В Лебедяни «десятка» сбила двух пенсионерок

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1614 нарушений правил дорожного движения.

11 января в Липецке около часа дня на улице Кривенкова «Опель» с 33-летней женщиной за рулем допустил наезд на 11-летнего школьника. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В тот же день в селе Тербуны в восемь часов вечера на улице Октябрьская 21-летний водитель «Газели» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 23-летнего парня. В ДТП пострадали водитель и 18-летний пассажир второго автомобиля. С различными травмами их госпитализировали.



12 января в Липецке на улице Гагарина около часа дня 47-летний водитель «Киа» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали.



Тогда же в Липецке в половине десятого вечера на улице Катукова ВАЗ-2113 под управлением 24-летнего водителя столкнулся с «Тойотой» с 22-летним парнем за рулем. В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. С травмой его госпитализировали.



13 января в Липецке в половине шестого вечера на улице Зои Космодемьянской 47-летний водитель автобуса «Мерседес» столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего мужчины и «Киа» с 55-летним водителем за рулем. В столкновении пострадала 81-летняя пассажирка «Киа». После оказания помощи ее отпустили домой.



В тот же день в Лебедяни 54-летний водитель ВАЗ-2110 нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на двух женщин-пенсионерок. Обе с травмами госпитализированы.

