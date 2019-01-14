Происшествия

сегодня, 09:04

У липчанина отняли телефон

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#грабеж
У липчанина отняли телефон
13 января в отделние полиции обратился 41-летний гражданин с заявлением о том, что 11 января на общей кухне секции дома по ул.50 лет НЛМК неизвестный открыто с применением насилия похитил у него сотовый телефон.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по Липецку.
2 1100
#грабеж

Комментарии (2)

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город Глупов

36 минут назад
А ещё утром ,на остановке, мужчина средних лет поковырял в носу. Вот это тема!
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Свинарь

51 минуту назад
А ещё он накакал в мой доширак .
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