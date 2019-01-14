У липчанина отняли телефон

13 января в отделние полиции обратился 41-летний гражданин с заявлением о том, что 11 января на общей кухне секции дома по ул.50 лет НЛМК неизвестный открыто с применением насилия похитил у него сотовый телефон.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по Липецку.