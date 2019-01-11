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сегодня, 15:31
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Экономисты полагают, что отменять или переносить на другое время январские выходные не нужно.
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности: в праздничные дни не действует большая часть обрабатывающих производств (металлообработка, машиностроение, строительство и т.д.), отметил доцент РЭУ Никита Моисеев.
В прошлом году аналогичные подсчеты не производились, однако, по словам Моисеева, потери экономики в 2018-м составили 1,2% ВВП (1,2 трлн рублей).
Однако несмотря на ущерб, который наносят новогодние праздники промышленности, ряд отраслей извлекают из каникул выгоду. В первую очередь это касается сферы продаж и услуг.
Экономисты полагают, что отменять или переносить на другое время январские выходные не нужно, так как потери экономики можно компенсировать ускоренной работой предприятий после праздников.
Негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности: в праздничные дни не действует большая часть обрабатывающих производств (металлообработка, машиностроение, строительство и т.д.), отметил доцент РЭУ Никита Моисеев.
В прошлом году аналогичные подсчеты не производились, однако, по словам Моисеева, потери экономики в 2018-м составили 1,2% ВВП (1,2 трлн рублей).
Однако несмотря на ущерб, который наносят новогодние праздники промышленности, ряд отраслей извлекают из каникул выгоду. В первую очередь это касается сферы продаж и услуг.
Экономисты полагают, что отменять или переносить на другое время январские выходные не нужно, так как потери экономики можно компенсировать ускоренной работой предприятий после праздников.