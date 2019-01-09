Общество

56 минут назад

Липчанки отличились на АЗС смекалкой

36 2447
#заправка
2
Липчанки отличились на АЗС смекалкой

Женщины проявили чудеса ловкости.

В социальных сетях выложили видео с липецкой автозаправки. В объектив видеорегистратора попала необычная ситуация: женщины проявили чудеса изворотливости, чтобы заправить машины.


Автомобилистки в предновогодней суете (дата записи по видеорегистратору — 21 декабря) неправильно подъехали к заправочным колонкам. Протянув шланги к дальней части машин, женщины заправляли свои автомобили. Такой выбор насмешил пользователей соцсетей.
36 2447
#заправка
2

Комментарии (36)

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кого это "насмешило"?

50 секунд назад
тот сам недалек от олигофрении. заправочные шланги для этого и имеют определенную длину. люди встают в очередь, где народа меньше, а не с какой стороны у них бак. один оригинал выложил, другие оригиналы подхватили и сразу в нумер)
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не в курсах

2 минуты назад
откуда эти красавицы отзовитесь хочу познакомиться
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да уж

2 минуты назад
хорошо хоть от шланга отсасывать не начала
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Олег

3 минуты назад
Самый прикол заключается в том что такое можно увидеть чуть ли не каждый день и делают так не только женщины, но и мужчины
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евлампий

5 минут назад
1 все точно утопла бы в жиже навозной одни б лапти плавали
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007

7 минут назад
мы онанисты народ плечистый нас не заманишь сиськами мясистыми
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1

7 минут назад
наглядный пример разложения российского общества - 150 лет назад у такой тупой телки не было бы шансов на выживание в деревне - она просто бы утопла в колодце, или сдохла от голода. А теперь у этой глупой курицы тачка за миллион и понты на дороге
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ара

8 минут назад
жорык брад зачем такой обидный вещь сказал в койку эта харашооо
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гость

9 минут назад
Что бы выкладывать такие новости нужно быть конченным идиотом.
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Макс

10 минут назад
Это курицы, а не липчанки
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