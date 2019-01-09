Липчанки отличились на АЗС смекалкой

Женщины проявили чудеса ловкости.

В социальных сетях выложили видео с липецкой автозаправки. В объектив видеорегистратора попала необычная ситуация: женщины проявили чудеса изворотливости, чтобы заправить машины.





Автомобилистки в предновогодней суете (дата записи по видеорегистратору — 21 декабря) неправильно подъехали к заправочным колонкам. Протянув шланги к дальней части машин, женщины заправляли свои автомобили. Такой выбор насмешил пользователей соцсетей.