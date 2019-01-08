В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель

Вандал попала на запись камеры наблюдения.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Жильцы домов рядом со школами №№70, 71 в 21-м микрорайоне Липецка уже несколько раз становились жертвами автомобильного вредителя: по утрам липчане обнаруживали царапины на лакокрасочном покрытии машин. Последний такой случай произошел 5 января. Владелец поврежденной машины обратился в полицию. Кроме того, администрация магазина напротив парковки предоставила ему запись камеры наружного наблюдения.



На записи видно, как около шести утра к машинам подкрадывается мужчина с пакетом, царапает краску на одной из них и убегает.



"Видео передано в полицию и приложено к заявлениям владельцам поврежденных авто. Хотелось бы максимально распространить информацию для скорой поимки вредителя", - сообщили GOROD48 владельцы поврежденных машин.

