Происшествия
сегодня, 10:16
В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель
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Вандал попала на запись камеры наблюдения.
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Жильцы домов рядом со школами №№70, 71 в 21-м микрорайоне Липецка уже несколько раз становились жертвами автомобильного вредителя: по утрам липчане обнаруживали царапины на лакокрасочном покрытии машин. Последний такой случай произошел 5 января. Владелец поврежденной машины обратился в полицию. Кроме того, администрация магазина напротив парковки предоставила ему запись камеры наружного наблюдения.
На записи видно, как около шести утра к машинам подкрадывается мужчина с пакетом, царапает краску на одной из них и убегает.
"Видео передано в полицию и приложено к заявлениям владельцам поврежденных авто. Хотелось бы максимально распространить информацию для скорой поимки вредителя", - сообщили GOROD48 владельцы поврежденных машин.
На записи видно, как около шести утра к машинам подкрадывается мужчина с пакетом, царапает краску на одной из них и убегает.
"Видео передано в полицию и приложено к заявлениям владельцам поврежденных авто. Хотелось бы максимально распространить информацию для скорой поимки вредителя", - сообщили GOROD48 владельцы поврежденных машин.
27 2780
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Для авточертей
Алексей А
Каждый видит по своему
Остап
Молодец
Шкворень
быдло-ты
жуть-жуткая!!!
Каждый видит по своему