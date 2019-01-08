Происшествия

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В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель

27 2780
#вандализм
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В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель

Вандал попала на запись камеры наблюдения.

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Жильцы домов рядом со школами №№70, 71 в 21-м микрорайоне Липецка уже несколько раз становились жертвами автомобильного вредителя: по утрам липчане обнаруживали царапины на лакокрасочном покрытии машин. Последний такой случай произошел 5 января. Владелец поврежденной машины обратился в полицию. Кроме того, администрация магазина напротив парковки предоставила ему запись камеры наружного наблюдения.

На записи видно, как около шести утра к машинам подкрадывается мужчина с пакетом, царапает краску на одной из них и убегает.

"Видео передано в полицию и приложено к заявлениям владельцам поврежденных авто. Хотелось бы максимально распространить информацию для скорой поимки вредителя", - сообщили GOROD48 владельцы поврежденных машин.
27 2780
#вандализм
2

Комментарии (27)

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5 секунд назад
И обоссать!
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Для авточертей

3 минуты назад
Машину надо ставить правильно, если нет такой возможности на автостоянку, и будет вам счастье!
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Алексей А

7 минут назад
ни когда не понимал таких соседей, если что то не нравится подойди в лицо скажи, все мы люди поймем, а этот как упырь из под тяжка!
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Каждый видит по своему

8 минут назад
быдло-ты, за что мне оправдываться? Я свой авто ставлю в гараж. Всегда. Хотя гараж совсем не рядом с домом. В редких случаях на платную стоянку. А вы автобыдло бросаете свои корыта где непопадя, а затем удивляетесь. То их корыто сожгут, то покорябуют. Запомни автобыдло: подобные места не предназначены для длительных автостоянок
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Остап

9 минут назад
Яйцо сырое на капот разбить или маслицем лобовуху полить будет даже получше, яйцо вместе с краской отдирать придется, а масло отмывать уморятся, глядишь парковаться начнут там где надо!
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Молодец

13 минут назад
ну ну, смотри а то тебя вычислят, гычу отшибут, будешь на лампочку гавкать, правильно он делает, а то вся лоховская шваль набрали тачек в кредит, а вот правильно парковаться понятия не имеют.
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Шкворень

17 минут назад
Повадки хохленка индезита
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быдло-ты

19 минут назад
Каждый видит по своему, там парковочные места, а не то , что сам придумываешь.Ушлепок , завистливый, оставь свои оправдания для мамы.
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жуть-жуткая!!!

21 минуту назад
Царапина, это так цветочки. Вот в соседнем дворе, где автостоянка была, типа,охраняемая, где охранник умер в вагончике и теперь стоянка -неохраняемая: у нескольких автомобилей выбиты боковые стекла , а автовладельцы до сих пор об этом не знают. Вчера шла и видела. что один авто, вообще, стоит с открытой дверью- уже сугроб в салоне. Автомобиль Лада Ларгус.
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Каждый видит по своему

23 минуты назад
Никуда он не подкрадывается, ничего не царапает и не убегает. Спокойно прошёл мимо авто. Может быть и наказал кого-то. Значит поделом. Где эти корыта припаркованы на тротуаре или на газоне? Там парковаться нельзя, мужик наказал автобыдло
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