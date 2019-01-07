Торт-медовик, гениальные каверы, женщины с булимией и фильмы, которые вы еще успеете посмотреть

Итак, отдыхать осталось два дня. И это не всего-навсего три дня, а целых два дня! За это время вы еще массу всего успеете посмотреть_почитать. Мы поискали специально для вас немного хорошего чтива, немного зрелищ и музыки – ловите!

Медовик от Александра Селезнева

Мы испытываем глубочайшее уважение к людям, которые в своем деле способны дойти до высшего уровня развития, кто достиг неоспоримых успехов, но на этом не остановился.

Хороший пример – кондитер Александр Селезнев. Если вы никогда не заходили на его ютьюб-канал, но его лицо вам кажется знакомым, вы не ошибаетесь: Селезнев ведет кулинарную программу на ТВ. Кроме этого он пишет книги о кондитерском искусстве, возглавляет собственный кондитерский дом и подкрепляет свой авторитет победами в международных кулинарных конкурсах. Так, например, Александр Селезнев стал абсолютным чемпионом России по кондитерскому мастерству, лауреатом Кубка Мира по кулинарии в Люксембурге и золотым призёром чемпионатов России по кондитерскому искусству. Предлагаем вам посмотреть видеоролики Александра Селезнева и возможно, даже что-то приготовить по его рецепту, например, торт-медовик:







«Ложечку за маму»

Со всеми этими праздничными застольями легко выйти из берегов. Впрочем, булимия – это скорее болезнь головы, а не желудка. Интернет-журнал Bird In Flight предлагает читателям материал «Ложечку за маму: женщины с булимией» . Фотограф из Санкт-Петербурга Ольга Карпушина собрала в одном проекте откровения женщин, подверженных этому психическому нарушению.

Для тех, кто думает, что пересмотрел все фильмы

Отличная подборка фильмов для тех, кто хочет провести несколько приятных кино-вечеров, но не знает, что бы такое посмотреть. В нашей редакции полно киноманов и каждый нашел в этом списке не менее трех фильмов, которые он не смотрел.

Например, фильм «Кинозвезды умирают в Ливерпуле». Посмотрим аннотацию: «Юный актер Питер по уши влюбляется в стареющую легенду Голливуда Глорию Грэм. Помимо большой разницы в возрасте, между любовниками встает болезнь Глории (рак груди), которая не даст истории завершиться хеппи-эндом». Между прочим, это фильм основан на реальных событиях. Что-то на свой вкус в этом списке поищите здесь: «10 фильмов для тех, кто думает, что уже все пересмотрел».

«Уйдите с Земли»



Когда пятеро канадцев играют разом на одной акустической гитаре и поют – как это называется? Мы подскажем: это называется Walk off the Earth. Это люди, которые доказали всему миру: да, можно петь каверы и не терять при этом уважения к себе, потому что можно так талантливо исполнять эти каверы, что аплодируют даже исполнители оригинальных композиций.

Теперь для нас Канада – это не только хоккей и кленовый сироп, но и Walk off the Earth (что в переводе означает «Уйдите с Земли»).

Предлагаем вам посетить их канал на Ютьюбе и послушать, чем таким мы восторгаемся:

У кого дома живет представитель животного мира, а то и не один, тот счастливчик. Даже мытье грязных лап в осеннюю распутицу, даже поедание комнатных цветов, даже обдирание обоев не омрачат радости от дружбы с животинкой. К тому же когда питомец способен рассмешить своих хозяев, он способен рассмешить весь Интернет. Наслаждайтесь роликами с забавными животными и не забывайте почаще снимать на видео своих любимцев.