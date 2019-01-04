Роспотребнадзор в Липецкой области проверил детские новогодние подарки

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в период подготовки к проведению новогодних мероприятий в октябре – декабре 2018 года проведено 27 выездных проверок с проведением отбора проб продукции, предназначенной для детей - новогодние подарки.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано 23 пробы кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, для исследований по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Проведена экспертиза этикеток новогодних подарков на соответствие нанесенной на потребительскую этикетку информации обязательным требованиям. Все исследованные образцы новогодних подарков и входящих в их состав кондитерских изделий соответствуют предъявляемым требованиям.

В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации кондитерских изделий, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: отсутствие маркировки, несоблюдение температурного режима при хранении кондитерских изделий.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области изъято из оборота 9 кг некачественных кондитерских изделий.

По результатам проведенных проверок наложено штрафов на сумму 50 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Фото: smolensk-i.ru

