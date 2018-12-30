Популярный телеграмм-канал называет предприятие закрытое из-за вспышки инфекции

Популярный телеграм-канал назвал населенный пункт в Липецкой области, где закрыто из-за вспышки дизентерии молочное предприятие



Как уже рассказывал GOROD48, сегодня федеральные СМИ: РИА Новости, ТАСС, сообщили данные Роспотребнадзора относительно некачественного творога, который мог стать причиной отравления детей в образовательных и дошкольных учреждениях Южного Федерального округа столицы.

По данным ТАСС : «Результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора показали, что воспитанники детских садов на юго-востоке Москвы получили кишечную инфекцию из-за плохого творога, производимого в Липецкой области…»

Популярный телеграм-канал Mash сообщает:









Напомним, ранее чаплыгинские молочники уже попадали в скандальную ситуацию, когда продукция предприятия, пройдя независимое лабораторное исследование оказалась стопроцентной подделкой. Причем, после скандала, повторная проверка Управления потребрынка Липецкой области только подтвердила данные первой проверки.