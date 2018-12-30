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Популярный телеграмм-канал называет предприятие закрытое из-за вспышки инфекции

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#отравление #дизентерия #творог
Популярный телеграмм-канал называет предприятие закрытое из-за вспышки инфекции

Популярный телеграм-канал назвал населенный пункт в Липецкой области, где закрыто из-за вспышки дизентерии молочное предприятие

Как уже рассказывал GOROD48, сегодня федеральные СМИ: РИА Новости, ТАСС, сообщили данные Роспотребнадзора относительно некачественного творога, который мог стать причиной отравления детей в образовательных и дошкольных учреждениях Южного Федерального округа столицы.

По данным ТАСС: «Результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора показали, что воспитанники детских садов на юго-востоке Москвы получили кишечную инфекцию из-за плохого творога, производимого в Липецкой области…»

Популярный телеграм-канал Mash сообщает:

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Напомним, ранее чаплыгинские молочники уже попадали в скандальную ситуацию, когда продукция предприятия, пройдя независимое лабораторное исследование оказалась стопроцентной подделкой. Причем, после скандала, повторная проверка Управления потребрынка Липецкой области только подтвердила данные первой проверки.

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#отравление #дизентерия #творог

Комментарии (8)

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indezit

4 минуты назад
Официальная доля фальсификата по пищевой продукции в среднем 50%. Насчет молочной продукции. Учитывая поголовье КРС (а именно - его отсутствие) и официальное признание говядины деликатесом (см. отчеты сельхознадзора), многократное увеличение импорта пальмовых масел в последние год-два, делаем очевидный вывод о СУЩЕСТВЕННОМ превышении процента фальсификата за среднюю отметку. Насчёт фирм-производителей глупо выделять кого-то в хорошую или * сторону. В данной ситуации, как и в прошлой, заказчиком антирекламы выступило небезызвестное предприятие, так же грешащее поддельной продукцией. Впрочем, на заре своей популярности их йогурты были относительно вкусными. Сейчас - крахмал
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В стране путляндии

6 минут назад
везде так
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1

18 минут назад
Какой ещё губернатор Мамонов?? Он остановился мимоходом ровно до момента * нормального губера! Какой с него спрос???
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Бездельники

30 минут назад
Но больше всего поражает Роспотребнадзор. Это удивительная контора! Выявили опасную инфекцию, бумажку написали и умыли руки. Зачем налогоплательщики содержат кучи этих надзоров? Толку от них - ноль. Все магазмны завалены гадостью и отравой, эти даже ухом не ведут. Разогнать их всех надо!
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???

30 минут назад
У них был крыша Тербунатор с братками. Сможет ли новый губернатор Артамонов ликвидировать преступное гнездо в Пипецкой области, травяшее детей по всей России ?
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На обед

37 минут назад
Эту рвань любила финансовый директор, из-за девешизны, наверное.
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Житель

41 минуту назад
Липа липовая, да нет, мой друг, это успехи нового руководства. И это уже не начало, это система
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Липа липовая

сегодня, 19:09
Это последствия правления "вечного" главы Литровича. Тотальное и повсеместное враньё от мелочей до самых серьезных вещей. Сам врал безбожно и всех чинуш к вранью * . Они так привыкли, что не врать просто не могут. Область повсеместной липы.
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