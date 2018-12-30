Происшествия

50 минут назад

Липецких молочников обвиняют в отравлении московских детей

9 694
#отравление #дизентерия
Липецких молочников обвиняют в отравлении московских детей

Дети из московских детских садов заразились дизентерией, якобы через липецкий творог. 

"Случаи заражения дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании", сообщили агентству Прайм, входящему в группу "Россия Сегодня" в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Там также отметили, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия Липецкой области из-за отравления детей в садах на юго-востоке Москвы.

"При поступлении первичной информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, посещающих дошкольные учреждения Юго-Восточного административного округа Москвы, управлением Роспотребнадзора по городу Москве при координации Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование и организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в полном объеме", — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования материала от детей и взрослых, проб окружающей среды, воды, пищи и продовольственного сырья проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии по Москве при практической и методической поддержке Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

"По итогам завершения проведения исследований было выявлено, что в материалах от больных обнаружены возбудители дизентерии", — отметили в ведомстве.

"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании", — сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также добавили, что для ликвидации вспышки деятельность детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ведомстве также сообщили, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия.

"По документам, подготовленным управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, 29 декабря вынесено решение суда о приостановке творожной линии молочного предприятия", — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях не зарегистрировано. Эпидемическая вспышка ликвидирована в максимально короткое время — в течение одного инкубационного периода.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается".

Информация об отравлении сразу в нескольких детских садах и школах Москвы фигурировала в ряде СМИ на минувшей неделе. В социальной сети "ВКонтаткте" создана группа посвященная этому ЧП.

9 694
#отравление #дизентерия

Комментарии (9)

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Ем молочку лебедянскую

1 минуту назад
И никогда такого не было
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Гражданин

2 минуты назад
Скорее всего Чаплыгинская бадяга опять... Что ж за ангел-хранитель у них, какие скандалы и как с гуся вода столько лет...
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mzla

7 минут назад
Говорят, что это чаплыгинский молочный комбинат.
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липчанка

9 минут назад
Обычно в Москву и Санкт-Петербург отправляют с хороших пищевых предприятий и с хорошим контролем.
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липчанка

12 минут назад
Если скрывать молочное предприятие, тогда и нечего писать.
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Не тот

16 минут назад
Лебедянский молзавод
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???

18 минут назад
А липецкие дети это г...о не ели? Или их не жалко? Сволочи!
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Доктор Борменталь

23 минуты назад
Вася,
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Вася

32 минуты назад
Почему не называете предприятие где производится этот творог
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