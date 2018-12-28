Умер один из старейших телеоператоров Липецкой области

Не стало Игоря Петрухина...

На 54-м году жизни скончался известный в кругах липецких масс-медиа телеоператор Игорь Петрухин.

Игорь был одним из старейших мастеров телекамеры в Липецке. Работал в телекомпаниях СТВ-7, «Липецкое время», но большую часть карьеры провел на ГТРК «Липецк», где стал одним из первых операторов после создания липецкого телевидения.

В последнее время он нигде не работал, а был вынужден заботиться о больной маме, которая нуждалась в круглосуточном уходе.И вот у Игоря не выдержало сердце...



Прощание с Игорем Петрухиным пройдет завтра, 29 декабря в 11.00 в Храме всех Святых в земле Российской просиявших.

Вечная память.