Общество

36 минут назад

Умер один из старейших телеоператоров Липецкой области

3 673
#Утрата
1
Умер один из старейших телеоператоров Липецкой области

Не стало Игоря Петрухина...

На 54-м году жизни скончался известный в кругах липецких масс-медиа телеоператор Игорь Петрухин.

Игорь был одним из старейших мастеров телекамеры в Липецке. Работал в телекомпаниях СТВ-7, «Липецкое время», но большую часть карьеры провел на ГТРК «Липецк», где стал одним из первых операторов после создания липецкого телевидения.

В последнее время он нигде не работал, а был вынужден заботиться о больной маме, которая нуждалась в круглосуточном уходе.И вот у Игоря не выдержало сердце...

Прощание с Игорем Петрухиным пройдет завтра, 29 декабря в 11.00 в Храме всех Святых в земле Российской просиявших.

Вечная память.

3 673
#Утрата
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да уж

1 минуту назад
Отдал часть жизни Липецкому времени, а они ни слова... самые сраные люди там работают
ответить

Ктулху

13 минут назад
Евгений Зимин умер, а кто такой Зимин?
ответить

Пенсионер

15 минут назад
Эх,одиннадцать лет до наших не дотянул.
ответить

Еще в рубрике

К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок
#хоккейные площадки
41
К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок

сегодня, 17:03

Общество
Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка
#Новый год #корпоратив
52
Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка

сегодня, 15:51

Общество
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы
#автобус #страховка #травма
13
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

сегодня, 15:49

Общество
Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу
#долгожители
10
Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу

сегодня, 15:41

Общество
2019 год станет особенно удачным для родившихся под знаком водной стихии
#Новый год #гороскоп #Точка зрения
17
2019 год станет особенно удачным для родившихся под знаком водной стихии

сегодня, 13:33

Общество
В Липецкой области реже женились и реже рожали
#демография
41
В Липецкой области реже женились и реже рожали

сегодня, 12:02

Общество