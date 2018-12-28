Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу

Жительница Грязей, ветеран труда и труженица тыла, Антонина Ильинична Руденок отметила вековой юбилей.

Со 100-летием её поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Письмо из Кремля, памятный подарок, приветственный адрес от администрации района Антонине Ильиничне передали председатель Совета депутатов города Грязи Михаил Голощапов и заместитель директора территориального центра социальной защиты населения Вера Тарасова.

Антонина Ильинична родилась в 1918 году в селе Нижний Телелюй в многодетной семье. Отец работал в колхозе ветеринарным врачом, мама была домохозяйкой. Антонина поступила в педагогический институт, но проучилась всего два года - началась война. В 1943 году Антонина Ильинична познакомилась со своим будущим мужем, Исааком Ивановичем. С первого взгляда молодые люди понравились друг другу и вскоре заключили брак. Но счастье было недолгим: Исаак Иванович вернулся на фронт.

В 1945 году семья воссоединилась. Династия Руденок трудилась в Нижне-Телелюйской школе: Антонина Ильинична - учителем начальных классов, Исаак Иванович - учителем истории и географии, а позже - директором.

Супруги прожили в счастливом браке 32 года, родили и воспитали трех замечательных дочерей. Сейчас Антонина Ильинична уже прабабушка, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.