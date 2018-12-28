Общество

45 минут назад

Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу

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#долгожители
Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу

Жительница Грязей, ветеран труда и труженица тыла, Антонина Ильинична Руденок отметила вековой юбилей.

Со 100-летием её поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Письмо из Кремля, памятный подарок,  приветственный адрес от администрации района Антонине Ильиничне передали председатель Совета депутатов  города Грязи Михаил Голощапов и заместитель директора территориального центра социальной защиты населения Вера Тарасова.  

Антонина Ильинична родилась в 1918 году в селе Нижний Телелюй в многодетной семье. Отец работал в колхозе ветеринарным врачом, мама была домохозяйкой. Антонина поступила в педагогический институт, но проучилась всего два года - началась война. В 1943 году  Антонина Ильинична познакомилась со своим будущим мужем, Исааком Ивановичем. С первого взгляда молодые люди понравились друг другу и вскоре заключили брак. Но счастье было недолгим: Исаак Иванович вернулся на фронт.

В 1945 году семья воссоединилась. Династия Руденок  трудилась в  Нижне-Телелюйской школе: Антонина Ильинична - учителем начальных классов, Исаак Иванович - учителем истории и географии, а позже - директором.

Супруги прожили в счастливом браке 32 года, родили и воспитали трех замечательных дочерей.  Сейчас Антонина Ильинична уже прабабушка, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

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#долгожители

Комментарии (1)

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однако

31 минуту назад
молодец,бабуля! Живите еще долго в полном здравии.
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