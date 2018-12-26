Общество

сегодня, 09:53

Муниципальное предприятие оштрафовали из-за неправильной работы маршрута №9Т

8 1027
#транспорт #штраф #нарушение
4
Муниципальное предприятие оштрафовали из-за неправильной работы маршрута №9Т

«Липецкий пассажирский транспорт» не стал оспаривать нарушения.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Ведомство выявило нарушения в работе МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Муниципальное предприятие не оспаривало недоработки и упущения и просило суд назначить минимальное наказание за административное правонарушение.

Как указано в материалах суда, инспекторы проверяли деятельность МУП «Липецкий пассажирский транспорт» в сентябре 2018 года. Проверяющие нашли серию нарушений. Так, не соблюдался график работы водителей и они проводили за рулем свыше 12 часов; перевозки по маршруту №9Т шли без заключения контракта с мэрией, а сам маршрут не был включен в перечень муниципальных. Кроме того, МУП не заключал договора с водителями автобусов. Все это послужило причиной для привлечения организации к ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований лицензии».

Суд удовлетворил заявление автодорожного надзора и признал МУП «Липецкий пассажирский транспорт» виновным в нарушении. Организации назначен штраф в 30 000 рублей.
8 1027
#транспорт #штраф #нарушение
4

Комментарии (8)

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777

11 минут назад
Автобусы №27 и №27а избыточно часто едут №28 и №28а не дождаться ! Зачем жителям Юго-Запада с НЛМК ехать через пл победы?!
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Mikl

17 минут назад
Извиняюсь перед маршрутом №9т, я написал жалобу что плохо ходит в вечернее время в 18 часов на проспекте Победы из Технического университета. После моей жалобы он совсем перестал ходить в это время, а теперь его еще и оштрафовали. Я ж только хотел чтоб он ходил по расписанию, еще раз извиняюсь.
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Андрей

38 минут назад
За косяки отнять маршрут и отдать Орловой Г.В.
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Липчанин

сегодня, 10:18
В салонах баня, за температурой не следите !
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дима

сегодня, 10:18
23734, с 15.04.2019 №28 и №28а будет ходить на Сырский только до 22 час в отсальное время предполагается только до Европейского.
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23734

сегодня, 10:13
В каких условиях работает Муп грех его штрафовать вообще!!!! 90% всех прибыльных маршрутов у частников при этом в позднее время горожан развозит Муп в этом году транспортная доступность только улучшилась №8 от НЛМК в 00 14 №28 в 00 10 №30 в 00 23 №22 в 00 13 таким образом даже такие отделенные районы как Сырский сравнялись в транспортной доступности с 19-тым и европейским когда люди где-то хоть и с пересадкой но могут добираться нормально домой
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Коренной липчанин

сегодня, 10:11
Сук а на 30 тыс ха , прикол
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Житель

сегодня, 10:05
Муниципал оштрафовал муниципала? дожили 21 век. раньше бы без шумихи уволили руководителя и все было бы нормально
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