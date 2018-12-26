Муниципальное предприятие оштрафовали из-за неправильной работы маршрута №9Т

«Липецкий пассажирский транспорт» не стал оспаривать нарушения.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Ведомство выявило нарушения в работе МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Муниципальное предприятие не оспаривало недоработки и упущения и просило суд назначить минимальное наказание за административное правонарушение.



Как указано в материалах суда, инспекторы проверяли деятельность МУП «Липецкий пассажирский транспорт» в сентябре 2018 года. Проверяющие нашли серию нарушений. Так, не соблюдался график работы водителей и они проводили за рулем свыше 12 часов; перевозки по маршруту №9Т шли без заключения контракта с мэрией, а сам маршрут не был включен в перечень муниципальных. Кроме того, МУП не заключал договора с водителями автобусов. Все это послужило причиной для привлечения организации к ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований лицензии».



Суд удовлетворил заявление автодорожного надзора и признал МУП «Липецкий пассажирский транспорт» виновным в нарушении. Организации назначен штраф в 30 000 рублей.