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Сбербанк подарит Липецку 127 млн рублей на благоустройство Быханова сада

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#Быханов сад
Сбербанк подарит Липецку 127 млн рублей на благоустройство Быханова сада

Вчера в эфире местного телеканала врио губернатора сообщил о том, что Сбербанк выделит Липецкой области на реконструкцию Быханова сада 127 млн рублей. Это что, кредит? Под какой процент и на какой срок?  

- Нет, это не возвратные средства. Понимая социальную ответственность банка, председатель правления Сбербанка России Герман Греф решил выделить эти средства Липецкой области, тем самым откликнувшись на просьбу врио губернатора Игоря Артамонова оказать помощь в развитии социальной инфраструктуры региона. Проекта благоустройства Быханова сада пока нет, но хочу сообщить, что новые плоскостные спортивные сооружения появятся там, где нет деревьев, - сообщил GOROD48 начальник пресс-службы администрации области Михаил Шаршаков.

Напомним, что последней должностью Игоря Артамонова до его назначения в область была должность вице-президента Сбербанка России-Председателя Среднерусского банка. 

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#Быханов сад

Комментарии (22)

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Ольга

35 секунд назад
Марина, ты просто прочитала мои мысли! Вот уж кого бы в Быханов делать оранжерею, так это Серёжу Глазинова!
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Марина

3 минуты назад
Читаю комменты и удивляюсь. Почему столько негатива? Сбербанк в последнее время преобразился: в офисах удобно обслуживаться. Мои соседи купили квартиру в ипотеку по реальные проценты, раньше они снимали, а теперь платят за своё жильё. Я ничего плохого в банках не вижу. И если ВРИО удаётся найти безвозмездные инвестиции в инфраструктуру, то он молодец. Давайте дождёмся реализации проекта. Я, например, мечтаю, чтобы в Быхановом саду появилась оранжерея под руководством биолога Сергея Глазинова. Это стало бы самым красивым местом в городе: и гостей города сводить, и и самим поудивляться!
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Порошенко

12 минут назад
Москали! Дайте газу в Незалежную!!!
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Ник

18 минут назад
Нужно Артомонова в Сокольский парк на экскурсию сводить....
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А вот и первая

23 минуты назад
взятка от врио, ну мы прям теперь обязаны за него проголосовать! а он потом с народа многократно возьмёт!
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Мария

29 минут назад
Лучше Сокольскому парку дали или еще куда, а Быханов итак благоустроен......
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В декрете я

31 минуту назад
Приятный бонус. Спасибо врио. Про эффективное расходование средств поддерживаем. Поэкономнее, товарищи!
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Обои полетим!

32 минуты назад
Сбер из 700 ярдов ожидаемой в 2018 году прибыли 127 лямов безвозмездно отдаст Липецку!!?? Вроде мелочь ,0.02 % всего лишь ,а акционеры Сбера вряд ли в восторге - их-то спросили? Стратегия власти - вызвать когнитивный диссонанс ,т.е. внушить населению,что режим силен,жизнеспособен и популярен ,для этого надо ,чтобы кандидат от власти не просто победил на выборах ,а победил с огромным преимуществом. Поэтому избирательная кампанию своего кандидата банально заливается деньгами : сначала Сбер ,потом из федерального бюджета что-то кинут ,НЛМК ,возможно,заставят раскошелиться.Для Кремля жизненно важно достичь нужного психологического эффекта- посеять среди недовольных и оппозиции неуверенность и уныние. Хакасский и приморский вариант всеми силами будут стараться не допустить.
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Ели пукали

37 минут назад
Еще моментик-скорее всего это будет имущество из залогового неликвидного фонда сбера, а не живые деньги, привезут бу
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Ели пукали

43 минуты назад
Еще момент, греф дает сумму в размере задекларированного воланом годового дохода, так что это достойное пари-не пройдет в губеры-вернет или отработает номинал; пройдет-вернет с процентами. Это ж ростовщики
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