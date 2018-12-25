сегодня, 15:16
Сбербанк подарит Липецку 127 млн рублей на благоустройство Быханова сада
Вчера в эфире местного телеканала врио губернатора сообщил о том, что Сбербанк выделит Липецкой области на реконструкцию Быханова сада 127 млн рублей. Это что, кредит? Под какой процент и на какой срок?
Напомним, что последней должностью Игоря Артамонова до его назначения в область была должность вице-президента Сбербанка России-Председателя Среднерусского банка.
Ольга
Марина
Порошенко
Ник
А вот и первая
Мария
В декрете я
Обои полетим!
Ели пукали
Ели пукали