Сбербанк подарит Липецку 127 млн рублей на благоустройство Быханова сада

Вчера в эфире местного телеканала врио губернатора сообщил о том, что Сбербанк выделит Липецкой области на реконструкцию Быханова сада 127 млн рублей. Это что, кредит? Под какой процент и на какой срок?

- Нет, это не возвратные средства. Понимая социальную ответственность банка, председатель правления Сбербанка России Герман Греф решил выделить эти средства Липецкой области, тем самым откликнувшись на просьбу врио губернатора Игоря Артамонова оказать помощь в развитии социальной инфраструктуры региона. Проекта благоустройства Быханова сада пока нет, но хочу сообщить, что новые плоскостные спортивные сооружения появятся там, где нет деревьев, - сообщил GOROD48 начальник пресс-службы администрации области Михаил Шаршаков.



Напомним, что последней должностью Игоря Артамонова до его назначения в область была должность вице-президента Сбербанка России-Председателя Среднерусского банка.



