Приглашаем в «Ривьеру» на открытие туристско-информационного центра «Липецкая Земля»

Торгово-развлекательный центр выступил площадкой для туристической экспозиции.

С 25 декабря для липчан и гостей города в торгово-развлекательном центре «Ривьера» откроется презентационный стенд «Липецкая Земля». Экспозиция будет посвящена красотам и уникальным местечкам региона, ярким культурным и памятным событиям. Автором проекта выступили управление культуры и туризма Липецкой области, центр кластерного развития туризма и региональный центр событийного туризма. Кроме того, начиная с 26 декабря, ежедневно с 12.00 до 20.00 на площадке стенда будет работать региональный туристско - информационный центр. Специалисты окажут содействие тем туристам, кто предпочитает планировать свой отдых с помощью агентства, и тем, кто привык самостоятельно выбирать маршруты, проинформируют о самых востребованных туристических направлениях. Для гостей и жителей Липецкой Земли разработаны туры, включающие посещение туристско-событийных мероприятий.



Торжественная церемония начнется в 18:00. На зрелищное событие приглашают всех, кто любит путешествовать и тех, кто занят в индустрии гостеприимства. Организаторы приготовили много игр и конкурсов, подарков, призов, интерактивных презентаций. Гостей примут несколько тематических площадок, на которых будет представлен туристический потенциал самых красивых районов области. Гурманов ждет дегустация фермерских продуктов от ведущих компаний-производителей Липецкой области.



Специально для тех, кого привлекает событийный туризм, издан «Событийный календарь», в него вошли наиболее интересные и яркие события Липецкой Земли в 2019 году. Печатная продукция будет находиться в свободном доступе – любые понравившиеся буклеты можно взять с собой, чтобы ознакомится с ними дома.Традиционно особый интерес у гостей вызывает «Вкусная карта», «Путеводитель по трассе М-4», «Туристическая карта Липецкой области» (удобного «карманного» формата), «Инвестиционная карта в сфере туризма».

12+



"PR"

