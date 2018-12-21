Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области снег, дождь и туман

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#оттепель
В Липецкой области снег, дождь и туман

С 22 по 24 декабря Липецкая область окажется под властью Атлантического циклона. Пройдут различные осадки: снег, мокрый снег, дождь и морось. Местами ожидается туман. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 декабря — 4-6 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы, 23 декабря — 2-3 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы, 24 декабря — 0-2 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег, днем также небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, морось, туман, сложные отложения, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, при прояснениях до -13, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно, ночью снег, днем мокрый снег, морось. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.

390
#оттепель

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