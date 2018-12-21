Сергей Коваль: «Энергия - это гарантия развития»

Этот человек заканчивает производственные совещания фразой, обращенной к подчиненным: «Не забывайте – все начинается с нас». Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль руководит предприятием чуть больше года. За это время беспилотники стали обследовать линии электропередачи Липецкой области, в районах начали ставить инновационные опоры, подстанции цифровизируются. Это та информация, которую можно найти о Липецкэнерго на телевидении и в интернет СМИ. Что же остается за кадром? Этот вопрос мы адресуем руководителю липецкого филиала МРСК Центра Сергею Ковалю.

- «Не забывайте – все начинается с нас». Эта фраза звучит нескромно. Объясните, что вы имеете в виду.

- Без электроэнергии телефон не зарядить, компьютер не включить, зачастую даже чая не выпьешь. Комфортное утро каждого липчанина начинается с того, что он включает свет. Есть электричество – нет проблем. Череда сложностей начинается, когда электроэнергию отключают. Вот об этом я и напоминаю своим подчиненным. Для того чтобы они были собраны, сосредоточены, не допускали ошибок в работе и понимали степень ответственности.

- И какова по вашему мнению степень ответственности? Чем можно ее измерить?

- Ответственность огромная, и измеряется точно не чайниками и компьютерами. Приведу пример. Липецкая новостройка в микрорайоне Елецкий на улице Осканова. Нужно подключить к сетям. По договору мы должны были это сделать в 2020 году. Но в новостройке пятьсот квартир. Это пятьсот семей. И квартиры они не получат, пока электроэнергия в доме не появится. Дом на днях сдают, мы подали туда электроэнергию, хотя для нашего предприятия задача была нелегкой.





- Что такое сложная задача в энергетике? Изношенные сети? Недостаток мощности?

- Мощности в Липецкой области достаточно. Содержание сетей в порядке – наша повседневная работа. А сложные задачи обычно связаны с поиском нестандартных технических решений. Для присоединения к сетям тепличного комплекса в Хлевенском районе, общей площадью на 110 гектаров, мы построили 12 километров линии электропередачи. Она пересекала трассу М-4 «Дон». Мы протянули кабель, не повредив асфальтового покрытия с помощью сложного горизонтального бурения. С работой справились вдвое быстрее расчетных цифр. В результате скоро там соберут урожай помидоров из новых теплиц. Энергия – это гарантия развития. Мы это понимаем, как никто другой.





- Вы говорите о масштабных задачах регионального уровня. Если опуститься на землю, ближе к людям?

- Тогда нужно отправиться в села. В этом году мы модернизировали системы уличного освещения по всей области. Становое, Казаки, Талица и ещё множество сел. Только в Ярлуково Грязинского района мы установили 136 светодиодных светильников, заменили четыре километра провода, установили шкафы управления уличным освещением. Они включают и выключают свет в зависимости от уровня освещенности или по времени, также в них установлены приборы учета с возможностью дистанционной передачи данных. Светло в ближайшее время станет в 73 населенных пунктах региона. Это областная программа, которую мы реализуем совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области. При этом сельсоветы смогут экономить на уличном освещении до 40 %.

- Уличное освещение – это отлично. А в домах липчан свет будет гореть без перебоев?

- Непогода – основная причина нештатных ситуаций на линиях электропередачи. Снегопадов и штормов не избежать. Но Липецкэнерго в этом году приложило максимум усилий для обеспечения надежного электроснабжения Липецкой области. Реконструировано 950 километров высоковольтных линий – это как путь от Липецка до Москвы и обратно. Причем на линиях Донская, Лебедянь, Двуречки применены инновационные материалы и технологии. В этом году обеспечена стопроцентная наблюдаемость подстанций 35-110 киловольт. Доля подстанций с телеуправлением достигла восьмидесяти двух процентов, то есть все это работает на надежность и качество электроснабжения. И в конечном итоге на развитие Липецкой области.

- О достижениях предприятия вы говорите не без гордости. А о коллегах?

- Коллектив Липецкэнерго – это профессионалы. Технически грамотные, опытные специалисты. А главное ответственные и преданные нашему общему делу. Поэтому горжусь коллегами, горжусь их успехами и искренне благодарю за добросовестный труд. Ведь именно от профессиональной и добросовестной работы сотрудников Липецкэнерго зависит комфорт всех жителей Липецкой области.





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