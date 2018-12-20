У первого резидента ОЭЗ «Липецк» остановились обе печи

Спасать стеклодувов взялись в администрации области.

ООО «ЧСЗ-Липецк» - первый резидент ОЭЗ «Липецк» - остановил две стеклоплавильные печи. Первая была выведена на плановый ремонт, а вторая вышла из строя внезапно. На предприятии грешат на качество импортного огнеупорного кирпича, который стал сыпаться на четвертом году эксплуатации в то время как производитель давал на него восьмилетнюю гарантию. В результате прекращения работы резидент зоны столкнулся с трудностями по расчету по инвестиционным кредитам, полученным в Россельхозбанке.



- Основная задача власти в сложившейся ситуации - не допустить перебоев в работе предприятия. Наряду с существующими мерами господдержки в виде налоговых каникул руководство региона приняло решение поддержать заявку этого резидента особой экономической зоны в Фонде развития промышленности. Мы уверены, что предприятие получит льготный займ на модернизацию производства в размере порядка 300 млн рублей, - прокомментировал GOROD48 ситуацию вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.



К такому решению власть подтолкнуло несколько обстоятельств. В частности, большой спрос на стеклянные бутылки, который превышает возможности отечественных стеклодувов. По итогам 2018 года, ООО «ЧСЗ-Липецк» - второй по объему производства стеклозавод в России (на его долю приходится 11% рынка, и, в связи с закрытием в текущем году ряда конкурирующих производств, она имеет перспективы роста). Для руководства области немаловажен социальный фактор: если резидент зоны обанкротится, то работы лишатся более 700 человек. Следовательно, бюджет потеряет и налоговые отчисления от деятельности завода.



Решением проблем может стать модернизация производства. Усовершенствование каждой из двух имеющихся на сегодняшний день стеклоплавильных установок резиденту обойдется более чем в 500 млн рублей.



По данным руководства предприятия, плановый ремонт первой стеклоплавильной печи завершится 25 декабря. Запуск полного цикла производства запланирован на февраль 2019 года.