Экономика

55 минут назад

У первого резидента ОЭЗ «Липецк» остановились обе печи

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#ОЭЗ "Липецк"
У первого резидента ОЭЗ «Липецк» остановились обе печи

Спасать стеклодувов взялись в администрации области.

ООО «ЧСЗ-Липецк» - первый резидент ОЭЗ «Липецк» - остановил две стеклоплавильные печи. Первая была выведена на плановый ремонт, а вторая вышла из строя внезапно. На предприятии грешат на качество импортного огнеупорного кирпича, который стал сыпаться на четвертом году эксплуатации в то время как производитель давал на него восьмилетнюю гарантию. В результате прекращения работы резидент зоны столкнулся с трудностями по расчету по инвестиционным кредитам, полученным в Россельхозбанке.

- Основная задача власти в сложившейся ситуации - не допустить перебоев в работе предприятия. Наряду с существующими мерами господдержки в виде налоговых каникул руководство региона приняло решение поддержать заявку этого резидента особой экономической зоны в Фонде развития промышленности. Мы уверены, что предприятие получит льготный займ на модернизацию производства в размере порядка 300 млн рублей, - прокомментировал GOROD48 ситуацию вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

К такому решению власть подтолкнуло несколько обстоятельств. В частности, большой спрос на стеклянные бутылки, который превышает возможности отечественных стеклодувов. По итогам 2018 года, ООО «ЧСЗ-Липецк» - второй по объему производства стеклозавод в России (на его долю приходится 11% рынка, и, в связи с закрытием в текущем году ряда конкурирующих производств, она имеет перспективы роста). Для руководства области немаловажен социальный фактор: если резидент зоны обанкротится, то работы лишатся более 700 человек. Следовательно, бюджет потеряет и налоговые отчисления от деятельности завода.

Решением проблем может стать модернизация производства. Усовершенствование каждой из двух имеющихся на сегодняшний день стеклоплавильных установок резиденту обойдется более чем в 500 млн рублей.

По данным руководства предприятия, плановый ремонт первой стеклоплавильной печи завершится 25 декабря. Запуск полного цикла производства запланирован на февраль 2019 года.
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#ОЭЗ "Липецк"

Комментарии (7)

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uecb

24 минуты назад
а как поживает кошелев ванек
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ттт

26 минут назад
да, губами! думаете почему у них такая кадровая текучка? понадуваешь смену - губы как галоши. И печи дровами топят, весь лес вокруг завода порубили одни пеньки остались. Про фиговый кирпич врут, тупо дрова кончились.
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А КОГДА

27 минут назад
Бутылки принимать будут по достойной цене.
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#

32 минуты назад
Диверсия госдепа?
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цирк

32 минуты назад
может этим бездарям попытаться освоить за эти деньги, к примеру, производство яиц, в связи с их подорожанием, коль даже своих кирпичей нигде не осталось -вот что значит фальсификация выборов, где нелегитимные чинуши акромя их фальсификации ничего не умеют-тунеядцы.
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Я

38 минут назад
А что, бутылки до сих пор губами выдувают?
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ттт

43 минуты назад
Бог наказал, нефиг бутылки для паленой водки лить
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