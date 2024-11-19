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19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную

В спортивной школе №8 «Юность» готовят «сборников» уже 4-й год подряд!

Липецкий дзюдоист Александр Уваров стал двукратным призёром первенства страны среди юниоров до 21 года. Достижение 19-летнего воспитанника спортивной школы №8 «Юность» очень значимое, поскольку на российский пьедестал за все годы поднимались единицы наших земляков.

На этот раз Уваров отличился в Рязани - как как и год назад, завоевал «бронзу». Путь на пьедестал почёта в весовой категории до 60 кг получился трудным и состоял из 5-ти схваток. В первой из них Уваров одержал «чистую» победу «иппоном» над представителем Чечни Джабраилом Османовым.

Следующая встреча с москвичом Дмитрием Ефименко получилась эпической: оба соперника заработали оценку «ваза-ари» (полу-победа, в переводе с японского) и оба находились в шаге от выигрыша. К исходу 5-й минуты встречи Уварову удался приём, который вновь был оценен на «иппон».

Трудности нарастали: поединок с ещё одним москвичом Даниилом Аксёновым длился почти 10 (!) минут, оба спортсмена вновь заработали по «ваза-ари» и опять Уваров нашёл в себе силы на «чистую» победу.

Правда, столь длительная схватка забрала много сил – вероятно, их и не хватило нашему земляку в полуфинале, в котором он уступил Руслану Полторацкому из Краснодара. Уварову оставалось бороться лишь за 3-е место, но он не опустил рук и добился двух «ваза-ари» спустя 2 с половиной минуты схватки с Тамерланом Кужевым из Кабардино-Балкарии.

В финале Полторацкий уступил Анзору Гогову (Ставрополь/Карачаево-Черкессия), Гогов стал победителем, у Полторацкого «серебро», а «бронзовые» медали получили Уваров и выступавший за Москву Махач Талгаев.

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Медалисты турнира в весе до 60 кг. Наш парень крайний справа. Фото федерации дзюдо России

Все спортсмены, занявшие первые 7 мест в своих весовых категориях, включены в сборную России и теперь на учебно-тренировочных сборах будут доказывать своё право на участие в первенствах мира и Европы среди сверстников.

Уваров уже давно прописался в сборной. Впервые он попал ещё в команду до 18 лет, попав в «семёрку» сильнейших на первенства России в Ижевске. В прошлом году он завоевал место в команде, как «бронзовый» призёр страны. Но есть важное дополнение.

- Год назад Саша добыл медаль в весе до 55 кг, - вспоминает директор СШ №8 «Юность» Вячеслав Лупоносов. – Но теперь он перешёл в олимпийскую категорию – до 60 кг, а здесь выше и конкуренция, и престиж. Честно говоря, были опасения за результат. Но Уваров ещё год назад обещал стать медалистов и в олимпийском весе. И слово своё сдержал!

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Твоё лицо, когда ты стал призёром первенства России в олимпийском весе

Два года подряд – в 2022 и в 2023 гг. в сборную России входил и ещё один воспитанник «Юности» Михаил Рубченков. В Рязани его поджидало разочарование: во второй схватке липчанин сделал недопустимое действие и вынужден был досрочно прекратить борьбу. Но вообще у спортшколы №8 уникальное достижение: четвёртый (!) год подряд кто-то из учеников входит в сборную России!

Фото из архива участников соревнований
Дзюдо
СШ №8 Юность
Александр Уваров
Вячеслав Лупоносов
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Комментарии (1)

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Молодецы
55 минут назад
Отличная подготовка!
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