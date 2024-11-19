19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную

В спортивной школе №8 «Юность» готовят «сборников» уже 4-й год подряд!





Медалисты турнира в весе до 60 кг. Наш парень крайний справа. Фото федерации дзюдо России





Все спортсмены, занявшие первые 7 мест в своих весовых категориях, включены в сборную России и теперь на учебно-тренировочных сборах будут доказывать своё право на участие в первенствах мира и Европы среди сверстников.

- Год назад Саша добыл медаль в весе до 55 кг, - вспоминает директор СШ №8 «Юность» Вячеслав Лупоносов. – Но теперь он перешёл в олимпийскую категорию – до 60 кг, а здесь выше и конкуренция, и престиж. Честно говоря, были опасения за результат. Но Уваров ещё год назад обещал стать медалистов и в олимпийском весе. И слово своё сдержал!









Твоё лицо, когда ты стал призёром первенства России в олимпийском весе



Два года подряд – в 2022 и в 2023 гг. в сборную России входил и ещё один воспитанник «Юности» Михаил Рубченков. В Рязани его поджидало разочарование: во второй схватке липчанин сделал недопустимое действие и вынужден был досрочно прекратить борьбу. Но вообще у спортшколы №8 уникальное достижение: четвёртый (!) год подряд кто-то из учеников входит в сборную России!







Фото из архива участников соревнований

