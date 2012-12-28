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Школа для родителей от НЛМК «Семейные высоты» объявила победителей
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162
54 минуты назад

Школа для родителей от НЛМК «Семейные высоты» объявила победителей

На Новолипецком металлургическом комбинате объявили победителей второго сезона школы для родителей «Семейные высоты». Ее участниками стали сотрудники комбината и подопечные благотворительного фонда «Милосердие».

На протяжении четырех месяцев программы с помощью экспертов и психологов семьи учились правильно организовывать семейный досуг, выражать эмоции, готовить детей к школе, преодолевать подростковые кризисы. Помимо встреч и вебинаров, участники выполняли домашние задания и снимали видеоролики. 

Победителями школы родительских отношений стали сразу две семьи из Липецка - главного специалиста дирекции по энергетическому производству НЛМК Максима Панарина и липчанки Татьяны Чеботаревой, мамы 9 детей. Они получили главный приз — сертификаты на семейный отдых. 

— Поучаствовать именно в семейном конкурсе — было моей мечтой. И она осуществилась. Шли к этой победе долго, дружно, всей семьей. Мы очень счастливы. Особенно приятно победить в такой значимый год для комбината и в Год семьи. До сих пор сердце колотится, — поделился впечатлениями Максим Панарин. — Главное — это семья. Это самый главный урок этого конкурса, и я его полностью поддерживаю. Обучение повлияло на нас очень положительно. Мы стали дружнее, минимизировали ошибки в семейной жизни, прислушиваемся друг к другу.

Финал школы родительских отношений провели в Москве, куда пригласили самых активных участников для вручения наград. 

— Конечно, не ожидали, что мы станем финалистами и выиграем такой замечательный приз. Безмерно рады. Спасибо большое компании за такой прекрасный проект и спасибо фонду «Милосердие», — поделилась Татьяна Чеботарева.

«Семейные высоты» в этом году объединили 450 семей региона. Около 150 из них – семьи-подопечные благотворительного фонда «Милосердие».

— Мы с вами живем в век высоких скоростей и очень сложно сфокусироваться на самом важном. А что самое главное в жизни каждого человека? Баланс. Но баланс немыслим без близкого круга, без семьи. Это то, где мы восстанавливаемся, где мы приходим в себя, где реализуется наш потенциал. Именно поэтому мы стараемся такими программами помогать сотрудникам не забывать об этом — самом главном. Давать какие-то новые инструменты, показывать успешные практики, помогать нашим семьям чувствовать себя гармонично и благополучно. В этом основная цель программы «Семейные высоты», — рассказала Татьяна Рожкова, директор по социальной политике НЛМК. 

«Семейные высоты»
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