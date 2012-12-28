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54 минуты назад
Школа для родителей от НЛМК «Семейные высоты» объявила победителей
На Новолипецком металлургическом комбинате объявили победителей второго сезона школы для родителей «Семейные высоты». Ее участниками стали сотрудники комбината и подопечные благотворительного фонда «Милосердие».
Победителями школы родительских отношений стали сразу две семьи из Липецка - главного специалиста дирекции по энергетическому производству НЛМК Максима Панарина и липчанки Татьяны Чеботаревой, мамы 9 детей. Они получили главный приз — сертификаты на семейный отдых.
— Поучаствовать именно в семейном конкурсе — было моей мечтой. И она осуществилась. Шли к этой победе долго, дружно, всей семьей. Мы очень счастливы. Особенно приятно победить в такой значимый год для комбината и в Год семьи. До сих пор сердце колотится, — поделился впечатлениями Максим Панарин. — Главное — это семья. Это самый главный урок этого конкурса, и я его полностью поддерживаю. Обучение повлияло на нас очень положительно. Мы стали дружнее, минимизировали ошибки в семейной жизни, прислушиваемся друг к другу.
Финал школы родительских отношений провели в Москве, куда пригласили самых активных участников для вручения наград.
— Конечно, не ожидали, что мы станем финалистами и выиграем такой замечательный приз. Безмерно рады. Спасибо большое компании за такой прекрасный проект и спасибо фонду «Милосердие», — поделилась Татьяна Чеботарева.
«Семейные высоты» в этом году объединили 450 семей региона. Около 150 из них – семьи-подопечные благотворительного фонда «Милосердие».
— Мы с вами живем в век высоких скоростей и очень сложно сфокусироваться на самом важном. А что самое главное в жизни каждого человека? Баланс. Но баланс немыслим без близкого круга, без семьи. Это то, где мы восстанавливаемся, где мы приходим в себя, где реализуется наш потенциал. Именно поэтому мы стараемся такими программами помогать сотрудникам не забывать об этом — самом главном. Давать какие-то новые инструменты, показывать успешные практики, помогать нашим семьям чувствовать себя гармонично и благополучно. В этом основная цель программы «Семейные высоты», — рассказала Татьяна Рожкова, директор по социальной политике НЛМК.
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