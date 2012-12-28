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Общество
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сегодня, 11:27
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В Липецкой области выявили сайт по продаже «левых» духов
Размещённая на нём информация признана запрещённой. Позицию Роспотребнадзора поддержали уже три суда.
Но фирма, представляющая интересы компаний-правообладателей этих товарных знаков, сообщила, что договорных отношений с указанным на сайте индивидуальным предпринимателем у правообладателей нет, право на использование товарных знаков ему не представлялось и не передавалось.
Также была произведена контрольная закупка парфюмерии «Maison Francis Kurkdjian», и исследования показали: это контрафакт, парфюмерная продукция отличалась от оригинальной.
«В целях защиты прав неопределенного круга потребителей Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области был подан иск в суд. Решением Правобережного районного суда информация, размещенная на сайте Духи.рф о продаже парфюмерной продукции с незаконным использованием товарных знаков, признана запрещенной для распространения на территории России. Апелляционным определением Липецкого областного суда и кассационным определением судебной коллегии по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции это решение оставлено без изменения», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
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