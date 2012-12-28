В Липецкой области выявили сайт по продаже «левых» духов

Размещённая на нём информация признана запрещённой. Позицию Роспотребнадзора поддержали уже три суда.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области был выявлен сайт по дистанционной продаже парфюмерии под товарными знаками: «Parfums Christian Dior», «Kenzo», «Guerlain», «Givenchy», «Montale», «Chanel», «Maison Francis Kurkdjian», «Dolce & Gabana», «Carolina Herrera».Но фирма, представляющая интересы компаний-правообладателей этих товарных знаков, сообщила, что договорных отношений с указанным на сайте индивидуальным предпринимателем у правообладателей нет, право на использование товарных знаков ему не представлялось и не передавалось.Также была произведена контрольная закупка парфюмерии «Maison Francis Kurkdjian», и исследования показали: это контрафакт, парфюмерная продукция отличалась от оригинальной.«В целях защиты прав неопределенного круга потребителей Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области был подан иск в суд. Решением Правобережного районного суда информация, размещенная на сайте Духи.рф о продаже парфюмерной продукции с незаконным использованием товарных знаков, признана запрещенной для распространения на территории России. Апелляционным определением Липецкого областного суда и кассационным определением судебной коллегии по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции это решение оставлено без изменения», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.