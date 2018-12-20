Происшествия
сегодня, 14:19
Грабитель-неудачник разбил водку в магазине
Путь мужчине перекрыла продавец.
Данковский городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по покушению на грабеж. За преступление ответил ранее несудимый мужчина.
Как установил суд, мужчина совершил покушение на грабёж с применением насилия. Вечером 6 сентября 2018 года мужчина зашёл в сетевой магазин в Данкове. Там злоумышленник выбрал пол-литра водки «Мерная на молоке 40%» стоимостью 207 рублей 55 копеек. Платить за спиртное мужчина не собирался и хотел покинуть торговый зал, но путь ему преградила продавщица. Женщина попыталась задержать грабителя, но мужчина ударил продавщицу и оттолкнул ее. Впрочем, все оказалось зря: во время борьбы бутылка водки разбилась.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
Как установил суд, мужчина совершил покушение на грабёж с применением насилия. Вечером 6 сентября 2018 года мужчина зашёл в сетевой магазин в Данкове. Там злоумышленник выбрал пол-литра водки «Мерная на молоке 40%» стоимостью 207 рублей 55 копеек. Платить за спиртное мужчина не собирался и хотел покинуть торговый зал, но путь ему преградила продавщица. Женщина попыталась задержать грабителя, но мужчина ударил продавщицу и оттолкнул ее. Впрочем, все оказалось зря: во время борьбы бутылка водки разбилась.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил мужчину к году условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
Юрист